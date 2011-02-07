به گزارش خبرنگار مهر، اختراع بین‌المللی دانشگاه تهران که با هدف کاهش مصرف انرژی در موتورهای الکتریکی انجام شده است، حاصل بیش از یک دهه پژوهش تحت نظر دکتر صادق واعظ ­زاده در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران است این اختراع پس از بررسی‌های فنی، در آمریکا به ثبت نهایی رسیده است.

دکتر صادق واعظ‌ زاده در توضیح این طرح گفت: موتور­های الکتریکی بزرگ­ترین مصرف­کننده برق هستند و حدود 70 درصد برق صنعتی، صرف به حرکت­درآوردن آن­ها می­شود. موتورها، همچنین کاربرد وسیعی در حمل و نقل ریلی، ماشین‌آلات کشاورزی، ایستگاه­های تقویت فشار سیالات، سیستم­های سرمایش و گرمایش و تهویه دارند و استفاده از آن­ها در لوازم خانگی و خودرو به شدت رو به افزایش است.

به گفته این استاد دانشگاه تهران، سیستم اختراع شده، مصرف انرژی موتورهای الکتریکی تکفاز را تحت هر شرایط کاری به کمترین مقدار ممکن کاهش می­دهد و موجب صرفه جویی قابل توجه در هزینه برق مصرفی موتورها می­شود.

وی افزود: این سیستم، همچنین دور موتور را در مقدار دلخواه کاربر تنظیم می­کند و هم­زمان با آن تلفات انرژی را در موتور حداقل می­سازد. در نتیجه بازده موتور به بیشترین مقدار ممکن می­رسد. برای این منظور، تئوری پیشرفته­ای برای کنترل موتور ارائه شده که بر طبق آن بهترین شرایط کار موتور از نظر مصرف برق پیدا می­شود و با اعمال فرمان لازم، موتور تحت آن شرایط کنترل می­شود.

واعظ زاده خاطرنشان کرد: با توجه به صرفه جویی حاصل در برق مصرفی موتور، در شرایط تولید انبوه، هزینه سیستم در مدت کمتر از 2 سال بازگشت داده می­شود.

به گزارش مهر، دکتر صادق واعظ ­زاده - استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران و سرپرست آزمایشگاه پژوهشی سیستم­های حرکت پیشرفته این دانشکده است تاکنون بیش از یکصد مقاله در کنفرانس‌های علمی و حدود 50 مقاله در نشریات شامل 30 مقاله نمایه شده در پایگاه ISI از سوی واعظ زاده منتشر شده است.