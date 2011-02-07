به گزارش خبرنگار مهر، اختراع بینالمللی دانشگاه تهران که با هدف کاهش مصرف انرژی در موتورهای الکتریکی انجام شده است، حاصل بیش از یک دهه پژوهش تحت نظر دکتر صادق واعظ زاده در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران است این اختراع پس از بررسیهای فنی، در آمریکا به ثبت نهایی رسیده است.
دکتر صادق واعظ زاده در توضیح این طرح گفت: موتورهای الکتریکی بزرگترین مصرفکننده برق هستند و حدود 70 درصد برق صنعتی، صرف به حرکتدرآوردن آنها میشود. موتورها، همچنین کاربرد وسیعی در حمل و نقل ریلی، ماشینآلات کشاورزی، ایستگاههای تقویت فشار سیالات، سیستمهای سرمایش و گرمایش و تهویه دارند و استفاده از آنها در لوازم خانگی و خودرو به شدت رو به افزایش است.
به گفته این استاد دانشگاه تهران، سیستم اختراع شده، مصرف انرژی موتورهای الکتریکی تکفاز را تحت هر شرایط کاری به کمترین مقدار ممکن کاهش میدهد و موجب صرفه جویی قابل توجه در هزینه برق مصرفی موتورها میشود.
وی افزود: این سیستم، همچنین دور موتور را در مقدار دلخواه کاربر تنظیم میکند و همزمان با آن تلفات انرژی را در موتور حداقل میسازد. در نتیجه بازده موتور به بیشترین مقدار ممکن میرسد. برای این منظور، تئوری پیشرفتهای برای کنترل موتور ارائه شده که بر طبق آن بهترین شرایط کار موتور از نظر مصرف برق پیدا میشود و با اعمال فرمان لازم، موتور تحت آن شرایط کنترل میشود.
واعظ زاده خاطرنشان کرد: با توجه به صرفه جویی حاصل در برق مصرفی موتور، در شرایط تولید انبوه، هزینه سیستم در مدت کمتر از 2 سال بازگشت داده میشود.
به گزارش مهر، دکتر صادق واعظ زاده - استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران و سرپرست آزمایشگاه پژوهشی سیستمهای حرکت پیشرفته این دانشکده است تاکنون بیش از یکصد مقاله در کنفرانسهای علمی و حدود 50 مقاله در نشریات شامل 30 مقاله نمایه شده در پایگاه ISI از سوی واعظ زاده منتشر شده است.
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