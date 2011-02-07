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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۳۷

مرکز ویزیت در منزل سالمندان در ایلام فعالیت خود را آغاز کرد

ایلام - خبرگزاری مهر: مرکز ویزیت در منزل سالمندان در آیینی همزمان با سی و دمین سالگرد دهه فجر انقلاب اسلامی در مرکز استان ایلام فعالیت خود را آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، معاون توانبخشی بهزیستی ایلام صبح دوشنبه در این خصوص گفت: در این مرکز خدمات پزشکی، پرستاری، بهیاری، فیزیوتراپی، کاردرمانی و مددکاری اجتماعی به سالمندان در محیط منزلشان ارائه می شود.

زهرا نادری افزود: این مرکز ظرفیت ارائه خدمات به 50 سالمند را در روز دارد.

وی اظهار داشت: سالمندانی که نیازمند خدمات پزشکی هستند توسط بهزیستی به این مراکز معرفی شده که پس از تشکیل پرونده ابتدا تیم تخصصی ارزیابی اولیه را انجام داده و سپس توسط متخصصان این مرکز مورد درمان قرار می گیرند.

وی هدف از راه اندازی این مراکز را ارائه خدمات مطلوب به سالمندان این استان عنوان کرد.

کد مطلب 1247911

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