مرکز ویزیت در منزل سالمندان در ایلام فعالیت خود را آغاز کرد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، معاون توانبخشی بهزیستی ایلام صبح دوشنبه در این خصوص گفت: در این مرکز خدمات پزشکی، پرستاری، بهیاری، فیزیوتراپی، کاردرمانی و مددکاری اجتماعی به سالمندان در محیط منزلشان ارائه می شود.

زهرا نادری افزود: این مرکز ظرفیت ارائه خدمات به 50 سالمند را در روز دارد.

وی اظهار داشت: سالمندانی که نیازمند خدمات پزشکی هستند توسط بهزیستی به این مراکز معرفی شده که پس از تشکیل پرونده ابتدا تیم تخصصی ارزیابی اولیه را انجام داده و سپس توسط متخصصان این مرکز مورد درمان قرار می گیرند.

وی هدف از راه اندازی این مراکز را ارائه خدمات مطلوب به سالمندان این استان عنوان کرد.