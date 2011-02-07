2 طرح کشاورزی در آمل افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این طرح ها که همزمان با روز دوشنبه هفتمین روز دهه فجر بهره برداری شده، شامل یک مزرعه پرورش ماهی سرد آبی به روش نیمه متراکم در روستای "میانرود" از توابع بخش مرکزی شهرستان آمل بود که بهره برداری از آن آغاز شد.

برای این واحد تولیدی که در زمینی به مساحت چهارهزار و 200 متر مربع و مساحت مفید 400 مترمربع ساخت و تجهیز شده در مجموع حدود یک میلیارد ریال از محل تسهیلات ثابت و جاری و سرمایه گذاری بخش خصوصی هزینه شده است.

با بهره برداری از مزرعه پرورش ماهی سرد آبی به روش نیمه متراکم در روستای میانرود، 35 تن انواع ماهیان سرد آبی تولید و برای چهارنفر شغل ایجاد شد.

مدیرجهاد کشاورزی آمل از افتتاح احداث ایستگاه پمپاژ آب به منظور تقویت آب آببندان و آبیاری شالیزارهای پایین دست در فصل کم آبی در روستای واسکس خبر داد.

سید مرتضی امینی گفت: این مجموعه برای تامین آب 100هکتار شالیزار و50 بهره بردار با 330 میلیون ریال بهره برداری شده است.

وی، تامین اعتبار این پروژه را از محل اعتبارهای ملی اعلام کرد و یاد آورشد: مرکز جهاد کشاورزی سورک در این پروژه مسئولیت داشته است.