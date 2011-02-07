گسترده ترین مرکز شناخت و تحلیل انقلاب اسلامی رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدجواد موسوی هوایی در مراسم رونمایی از "سایت ابدال" که صبح امروز دوشنبه 18 بهمن با حضور اصحاب رسانه در سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد با ذکر "یا زهرا" کلید راه اندازی این پایگاه مجازی را فشرد و گفت: همانطور که در جنگهای سخت ما با ذکر نام خدا و اهل بیت(ع) عملیاتها را تنظیم و آغاز می کردیم امروز در جنگ نرم که ما یک موشک بسیار قوی را به سمت دشمن پرتاب می کنیم، این پایگاه را به مانند عملیاتهای دوران جنگ تحمیلی با نام ائمه آغاز می کنیم.

وی به علت نامگذاری" ابدال" بر روی این پایگاه مجازی اشاره کرد و آن را نامی شیعی و مکتبی خواند که با اهداف بعثت، غدیر و عاشورا و انقلاب اسلامی همخوانی دارد.

معاون آموزش و پژوهش سازمان تبلیغات اسلامی افزود: "ابدال" کلمه ای است که از کلام وجود مقدس پیامبر(ص) در مورد اصحاب خواص امام زمان (عج) در آخرالزمان گرفته شده است که آنها را "ابدال" می نامند که اکثرشان نیز ایرانی هستند که این نام برای منطقه خاورمیانه عربی و حتی اردو خیلی این کلمه آشنا است.

وی با انتقاد از کم کاری در حوزه شناساندن انقلاب اسلامی ایران در کشور بر لزوم فعالیت در این حوزه تأکید کرد و گفت: متأسفانه تا کنون کار جدی در فضای مجازی و سایبری برای انقلاب اسلامی نشده بود و این کار یک گام جلوتر از کارهای دیگر محسوب می شود.

حجت الاسلام موسوی هوایی با اشاره به ناشناخته بودن ابعاد مختلف انقلاب اسلامی ایران حتی برای نسل مبارزین تأکید کرد: از ابتدای فعالیت فرهنگی این دغدغه را داشتم که بتوانیم انقلاب اسلامی را به نسلهای مختلف و حتی نسل خود انقلاب بفهمانیم و خاستگاه ایجابی و سلبی این انقلاب را بشناسانیم.

وی با اظهار تأسف از اینکه بعد از 32 سال در فضای مجازی فیلمهای دوران انقلاب اسلامی قابل دسترسی نیست، یادآور شد: وقتی در اینترنت در مورد فیلم انقلاب اسلامی جستجو می کنیم متأسفانه فیلمهای مربوط به فتنه 88 می آید! و این جای تأسف دارد. این چه همت فرهنگی است که بعد از 32 سال وقتی در فضای مجازی در مورد فیلم انقلاب جستجو می کنیم چیزی مخالف مسیر و اهداف انقلاب اسلامی مردم ایران نشان داده می شود و البته دشمنان ما کار می کنند و به موتورهای جستجو پول می دهند و ما هم باید برای اهداف بلند انقلاب پول خرج کنیم.



معاون آموزش و پژوهش سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه کار نشده در مورد انقلاب اسلامی بسیار زیاد است از ظرفیت عظیم انقلاب اسلامی برای کارهای فرهنگی یاد کرد و گفت: دین بزرگی از شهدای انقلاب و امام (ره) و فرزند بزرگوارشان که بسیار خدمت کرد، بر گردن ماست و ما باید اقدامات بزرگی در فضاهایی که در دست داریم انجام دهیم چرا که انقلاب اسلامی هم از دید الهی و هم از دید سیاسی و مردمی بسیار عظیم است.

حجت الاسلام موسوی هوایی افزود: انقلاب اسلامی واقعا مظلوم است و دشمنان ما از نظر رسانه بسیار فعال هستند و رسانه های ما متأسفانه در این مورد کم کاری می کنند. انقلاب اسلامی ایران فرزند این امت و ملت است وقتی کسی به فرزند این امت بی اعتنایی کند ممکن است کل ملت او را کنار بگذارد. واقعا من کم کاری از سوی رسانه ها در مورد انقلاب اسلامی می بینم، اما بر عکس رسانه های غربی برای کوبیدن این انقلاب بسیار کار می کنند.



وی در ادامه به معرفی پایگاه مجازی "ابدال" پرداخت و وسعت پردازش در مورد انقلاب اسلامی ایران، جامعیت نگاه در حین و قبل و بعد از انقلاب اسلامی، قوی ترین مرکز آلبوم عکس و فیلم، وجود بیش از 100 سرود و کلیپ و نماآهنگ در مورد انقلاب اسلامی، قوی ترین مرکز انتشار اسناد انقلاب اسلامی با وجود بیش از200 سند و تکمیل آن تا هزار سند، بهترین مرجع حاوی سخنرانی شخصیتهای انقلاب راجع به انقلاب، کامل ترین بانک شهدای انقلاب اسلامی با معرفی 700 شهید، معرفی نرم افزار و معرفی بیش از 250 عنوان کتاب در مورد انقلاب اسلامی و .... را از جمله مزیتهای پایگاه مجازی" ابدال" برشمرد.

حجت الاسلام موسوی هوایی در ادامه با تأکید بر تکمیل تدریجی بخشهای مختلف سایت "ابدال" به عنوان گسترده ترین مرکز مجازی انقلاب اسلامی از راه اندازی زبان عربی و انگلیسی این پایگاه خبر داد و افزود: در 12 فروردین سال 90 زبان انگلیسی و در 15 خرداد سال آینده زبان عربی آن نیز راه اندازی خواهد شد.

معاون آموزش و پژوهش سازمان تبلیغات اسلامی با سپاسگزاری از تلاش شبانه روزی اعضای "مؤسسه فرهنگی اندیشه ولایت" برای راه اندازی گسترده ترین پایگاه مجازی انقلاب اسلامی، تنها بر کمک فکری و معنوی سازمان تبلیغات اسلامی در این زمینه تأکید کرد.