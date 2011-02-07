ظرفیت تولید ماهیان پرورشی به 9000 تن افزایش یافت

سید هادی عقیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال حدود 900 تن به ظرفیت تولید ماهیان پرورشی گرم آبی وسرد آبی در شهرستانهای آمل، نور و محمود آباد افزوده شد.

وی، سهم تولید و پرورش ماهیان سرد آبی در شهرستانهای مرکزی مازندران را حدود پنج هزار و500 تن اعلام کرد و ادامه داد: این میزان ماهی پرورشی از 72مزرعه پرورش ماهی سرد آبی وگرم آبی در منطقه لاریجان و حوزه دشت در شهرستانهای آمل، نور و محمودآباد تولید و به بازارهای مصرف عرضه می شود.

رئیس اداره شیلات شهرستان های آمل، نور و محمودآباد تصریح کرد: حدود سه هزار و500 تن انواع ماهی گرم آبی شامل کپور، آمور، فیتوفاک و بیگ‌ هد از سطح حدود 180 قطعه آببندان تولید می شود.

عقیلی اضافه کرد: هم اکنون حدود 700 نفر به صورت مستقیم و‌ هزار و 400 نفر به صورت غیرمستقیم در تولید ماهیان پرورشی در شهرستانهای آمل، نور و محمودآباد مشغول به کار هستند.

وی یادآورشد: هفت مزرعه جدید تولید ماهیان پرورشی در این مناطق در دست ساخت است.