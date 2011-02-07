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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۲۲

طبیعی:

فارس می تواند قطب تعزیه کشور باشد

فارس می تواند قطب تعزیه کشور باشد

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس گفت: فارس معدن هنر است و به دلیل برخورداری از ظریفت بسیار بالا در بخش هنر تعزیه می تواند قطب تعزیه کشور باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، منصور طبیعی در نخستین همایش تجلیل از پیشکسوتان تعزیه و شعر آیینی فارس در شیراز افزود: هنر تعزیه بیشتر گونه های مختلف هنری مانند شعر، موسیقی و تئاتر را در خود جادی داده و اگر نگوییم تعزیه مادر هنر تئاتر و هنرهای نمایش است جفا کرده ایم.

وی بیان کرد: تعزیه هنر واقعی و اصیل اسلامی است و تقریبا همه مردم کشور شیعیان جهان به واسطه پرداختن این ابزار هنری به واقعه عاشورا و کربلا با این هنر اصیل اجین هستند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس اظهارداشت: عشق مردم استان فارس به ائمه اطهار و امام حسین(ع) مثال زدنی و قابل تقدیر است و این در حالیست که در گوشه گوشه استان فارس با کمترین اعلامها و فراخوان ها علاقمندان به امام حسین(ع) بهترین کارهای خود را ارائه می کنند.

وی اضافه کرد: در سال جاری برای چهارمین بار برنامه عاشوراییان را با هزار عنوان برنامه در زمینه های تعزیه و هنرهای آیینی در استان فارس اجرا کردیم تا بتوانیم این هنر ملی را جهت حفظ هویت دینی و ملی نگهداری و احیا کنیم شد که این نشان دهنده عشق مردم ما به اهل بیت(ع) است.

طبیعی با بیان اینکه هنر تعزیه، هنر ملی ما ایرانیان است، ادامه داد: اگر چه تعزیه هنرهای گوناگونی مانند شعر، ادبیات، سینما، نمایش، موسیقی، نقاشی، خط و دیگر هنرها را در خود دارد اما هنر ملی، اسلامی و سنتی ما محسوب می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس گفت: ما دراستان فارس متون مختلف تعزیه بسیاری داریم که در واقع این متون هویت ملی و دینی و سند عزاداری ما برای امام حسین (ع) است و باید به خوبی نگهداری شوند.

طبیعی از فعالان هنر تعزیه در استان فارس خواست به عنوان کلید داران این اسناد بزرگ، سندهای ارزشمند در اختیار خود را به مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس جهت نگهداری بهتر هویت ما در طول تاریخ ارائه دهند.

در این همایش از خانواده های محمد خیلی مذنب و مرحوم نصرالله مردانی و تعدادی از پیشکسوتان هنر تعزیه و آیین های عاشورایی در استان فارس تجلیل شد. 

کد مطلب 1247922

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