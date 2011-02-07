فارس می تواند قطب تعزیه کشور باشد

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، منصور طبیعی در نخستین همایش تجلیل از پیشکسوتان تعزیه و شعر آیینی فارس در شیراز افزود: هنر تعزیه بیشتر گونه های مختلف هنری مانند شعر، موسیقی و تئاتر را در خود جادی داده و اگر نگوییم تعزیه مادر هنر تئاتر و هنرهای نمایش است جفا کرده ایم.

وی بیان کرد: تعزیه هنر واقعی و اصیل اسلامی است و تقریبا همه مردم کشور شیعیان جهان به واسطه پرداختن این ابزار هنری به واقعه عاشورا و کربلا با این هنر اصیل اجین هستند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس اظهارداشت: عشق مردم استان فارس به ائمه اطهار و امام حسین(ع) مثال زدنی و قابل تقدیر است و این در حالیست که در گوشه گوشه استان فارس با کمترین اعلامها و فراخوان ها علاقمندان به امام حسین(ع) بهترین کارهای خود را ارائه می کنند.

وی اضافه کرد: در سال جاری برای چهارمین بار برنامه عاشوراییان را با هزار عنوان برنامه در زمینه های تعزیه و هنرهای آیینی در استان فارس اجرا کردیم تا بتوانیم این هنر ملی را جهت حفظ هویت دینی و ملی نگهداری و احیا کنیم شد که این نشان دهنده عشق مردم ما به اهل بیت(ع) است.

طبیعی با بیان اینکه هنر تعزیه، هنر ملی ما ایرانیان است، ادامه داد: اگر چه تعزیه هنرهای گوناگونی مانند شعر، ادبیات، سینما، نمایش، موسیقی، نقاشی، خط و دیگر هنرها را در خود دارد اما هنر ملی، اسلامی و سنتی ما محسوب می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس گفت: ما دراستان فارس متون مختلف تعزیه بسیاری داریم که در واقع این متون هویت ملی و دینی و سند عزاداری ما برای امام حسین (ع) است و باید به خوبی نگهداری شوند.

طبیعی از فعالان هنر تعزیه در استان فارس خواست به عنوان کلید داران این اسناد بزرگ، سندهای ارزشمند در اختیار خود را به مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس جهت نگهداری بهتر هویت ما در طول تاریخ ارائه دهند.

در این همایش از خانواده های محمد خیلی مذنب و مرحوم نصرالله مردانی و تعدادی از پیشکسوتان هنر تعزیه و آیین های عاشورایی در استان فارس تجلیل شد.