پیام مهم حجاب اصلاح اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سید حسن قریشی ظهر دو شنبه در همایش حجاب و عفاف که در حاشیه نمایشگاه دهه فجر استان برگزار شد، با یادآوری سهم زنان در جریان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی اظهار داشت: در طول تاریخ ایران اسلامی، زنان همواره نقشهای اساسی و مهمی برعهده داشتند و انقلاب اسلامی نیز احیاگر تفکر عفاف و حجاب در کشور بود.

قریشی اذعان داشت: موضوع حجاب، بهترین پیامها را برای جامعه جهانی دارد و مهمترین دستاورد آن تحقق مسأله امنیت اجتماعی در کشور است.

وی تأکید کرد: امروز دانشجویان دانشگاه‌های مهم جهان به تبعیت از انقلاب اسلامی در حال تغییر وضعیت حجاب خود هستند که این امر هراس بزرگی را برای مسئؤلان کشورها به دنبال دارد چراکه پیام حجاب برای آنان خطرناک است.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری اصفهان استقلال 32 ساله ایران را مهمترین و ارزنده ترین دستاورد انقلاب دانست و ادامه داد: تمامی حرکتهای استقلال طلب جهان هم اکنون به حرکتهای انقلاب اسلامی ایران چشم دوخته اند.

قریشی به مسئله استحکام خانواده اشاره کرد و افزود: ریشه همه مشکلات اجتماعی در سست بودن بنیان خانواده است و چنانچه اصل دین داری در خانواده فراموش شود بسیاری از معضلات دامن گیر اجتماع خواهد شد.

انقلاب حضور زنان در کشور را بازتعریف کرد

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان نیز در این همایش پر رنگ کردن نقش زن در جامعه مطابق با دیدگاه اسلام را از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی دانست و گفت: انقلاب اسلامی از حضور و اهمیت زنان در کشور بازتعریفی اصولی ارایه داد.

رسول محققیان با اشاره به اینکه بی شک جامعه سالم از دارا بودن خانواده های سالم در کنار هم شکل می‌گیرد، اظهار داشت: چنانچه این سلول کوچک هر گونه آسیبی را متحمل شود به جامعه‌ای سرایت کرده و افراد بسیاری را از خود متأثر می سازد و از این رو دیدگاه زن به حضور خود در جامعه و نیز دیدگاه جامعه نسبت به وی باید نگرشی اصولی و منطقی باشد.

وی تصریح کرد: هم اکنون بخش قابل توجهی از امور کشور در سخت ترین بخشها و حساس ترین حلقه‌ها، توسط زنان اداره می‌شود و آنان به واسطه برخورداری از این حضور سالم در اجتماع، در امر خطیر فرهنگ سازی خانواده، تربیت فرهنگ و مدیریت نخستین و اساسی ترین پایه فکری اجتماع یعنی خانواده موفق تر عمل می‌کنند.

محققیان خاطرنشان کرد: بی شک حفظ کرامت افراد و به ویژه بانوان از اهداف اصلی نمایشگاه های اصفهان بوده که طبیعی است به لحاظ حساسیت و اهمیت موضوع، دچار آسیبها و گزندهایی نیز شده باشد.