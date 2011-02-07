دانشگاه آزاد کارنامه درخشانی در رفع معضلات اجتماعی دارد

دکتر صاحبعلی منافی در گفتگو با خبرنگار مهر در شاهرود گفت: با توجه به اهمیت سن جوانی، لزوم هدایت این عزیزان که نسل آینده کشور هستند بسیار مهم می باشد.

وی افزود: در صورتی که جوانان به تحصیل و کسب دانش مشغول باشند، از لحاظ روحی در امنیت بیشتری خواهند بودکه البته به منظور ایجاد فرصت های کاری نیز باید فکری شود.

وی اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی با تاسیس واحدهای مختلف در این زمینه گامهای موثری را برداشته است و تاسیس این واحدهای دانشگاهی باعث رونق کسب و کار و بهبود اقتصادی و در نتیجه اجتماعی در شهرهایی که دارای واحدهای دانشگاهی می باشند شده که سهم بسزایی در کمک به مردم بومی آن مناطق و حل ناهنجاری های اجتماعی داشته است.

به گفته وی، بسیاری از آسیب‌های اجتماعی ناشی از عدم وجود شغل مناسب با تحصیلات فارغ التحصیلان می باشد.

منافی خاطر نشان کرد: این امر می تواند برای جوانان باعث بروز آسیب‌های اجتماعی از اعتیاد، افزایش جرم و جنایت و به گونه‌ای فقر و محرومیت اجتماعی شود.

وی ادامه داد: جوانان بدون درآمد، توانایی اداره زندگی خود را به تنهایی ندارند و به والدین خود وابسته می‌شوند در این صورت این فشار برای بسیاری از خانواده‌ها، ‌مانعی برای خروج از فقر محسوب می‌شود، بنابراین بیکاری جوانان باعث طرد اجتماعی آنها از سوی خانواده‌هایشان نیز می شود.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد واحد شاهرود گفت: دانشگاه آزاد اسلامی توانسته با تشکیل کانون فارغ التحصیلان تا حدودی در حل مشکل اشتغال جوانان و در نتیجه مشکلات اجتماعی ناشی از بیکاری موثر واقع بوده است.

وی خاطر نشان کرد: جوانان ابتدا با تمرکز بر کسب علم و در مرحله بعد پیشرفت اقتصادی پس از فارغالتحصیلی، می توانند با ذهنی آرامتر نسبت به آینده خود به زندگی خود ادامه دهند.