به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا آیت الهی امروز دوشنبه در نشست خبری بازنگری سرفصل های رشته علوم انسانی با اشاره به آغاز بازنگری سرفصل های دروس علوم انسانی اضافه کرد: در صورتی که مشکلات بودجه ای ما حل شود تا دو هفته آینده بازنگری در 38 رشته علوم انسانی آغاز می شود.

وی در ارتباط با اسامی رشته هایی که مورد بازنگری قرار می گیرند، گفت: یک رشته در تاریخ، 2 رشته در زبان و ادبیات انگلیسی، 3 رشته در فلسفه، 6 رشته در علوم تربیتی، مشاوره و روانشناسی، 5 رشته در مدیریت، 8 رشته مربوط به علوم اجتماعی، 6 رشته مربوط به ارتباطات و روزنامه‌نگاری، 5 رشته مربوط به اقتصاد و 2 رشته مربوط به حقوق و علوم سیاسی مورد بازنگری قرار می گیرند.

عناوین تعداد رشته های مورد بازنگری تاریخ یک رشته زبان و ادبیات انگلیسی 2 رشته فلسفه 3 رشته علوم تربیتی، مشاوره و روانشناسی 6 رشته در مدیریت 5 رشته مربوط به علوم اجتماعی 8 رشته ارتباطات و روزنامه‌نگاری 6 رشته اقتصاد 5 رشته حقوق و علوم سیاسی 2 رشته

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ابراز امیدواری کرد که به زودی بازنگری برخی دروس به صورت آنلاین توسط استادانی که در این زمینه فعالیت دارند، صورت پذیرد.

وی دراین باره اظهار داشت: استادان دانشگاهی که روی برخی دروس علوم انسانی بازنگری انجام داده اند می توانند تحقیقات خود را روی سایت قرار دهند تا در موقع خود مورد بازبینی قرار گیرد.

آیت اللهی خاطر نشان کرد: دانشگاهها موظف شده اند بعد از گذشت پنج سال از عمر یک رشته، در سال ششم و هنگام ورود دانشجویان جدید آن رشته را مورد بازبینی مجدد قرار دهند.