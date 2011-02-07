به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری در این دیدار اظهار داشت: به طور قطع با تسهیل مناسبات تجاری از طریق امضای موافقت‌نامه‌های مشتترک می‌توان اهداف مورد نظر مقامات بلندپایه دو کشور را برای ارتقای سطح مبادلات تا رقم ۳۰ میلیارد دلار محقق کرد.

وی با بیان اینکه نگاه جمهوری اسلامی ایران به ترکیه به عنوان یک همسایه مسلمان بسیار مثبت و در جهت افزایش روابط تجاری است، تصریح کرد: ایران در پی حذف موانع صادراتی و وارداتی می‌باشد.

غضنفری ادامه داد: فرایند آزادسازی تجارت در جمهوری اسلامی ایران زمینه‌ساز یک اقتصاد رقابتی برای همه کشور‌ها خواهد بود و طرف ترک به دلیل نزدیکی جغرافیایی، فرهنگی و سایر مشترکات بهتر از سایر کشور‌ها می‌تواند از آن استفاده کند.

وی با تاکید بر آمادگی ایران برای گشودن زمینه‌های جدید همکاری با ترکیه، اظهار داشت: مواضع آنکارا در خصوص تحولات منطقه‌ای و مساله فلسطین بسیار هوشمندانه بوده و بیانگر این است که دو کشور در مسیر درست قدم بر می‌دارند.

راه‌اندازی شرکت سرمایه‌گذاری مشترک در زمینه تولیدات صنعتی، معدنی و خدمات فنی- مهندسی و کشاورزی، مشارکت در صادرات مجدد کالا به کشورهای ثالث، سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد، اعطای تسهیلات و تخفیف در برگزاری نمایشگاه‌ها در قلمرو دو کشور جهت شناساندن توانمندی‌ها از جمله محورهای مطرح‌شده توسط وزیر بازرگانی در این دیدار دوجانبه بود.

وزیر دولت ترکیه و رییس طرف ترک کمیسیون مشترک اقتصادی ایران نیز اظهار داشت: رهبران دو کشور تصویر روشنی را برای آینده مبادلات تدوین نموده و از سویی دستورالعمل صریحی را برای مقامات اجرایی جهت توسعه مناسبات ارائه کرده‌اند.

جودت یلماز با یادآوری اظهارات نخست وزیر ترکیه و معاون اول رییس جمهوری درباره نقشه راه صادرات دو کشور و ارتقای سطح مبادلات تا ۳۰ میلیارد دلار، تصریح کرد: این اظهارات بر اساس دیدگاه‌های کار‌شناسی بیان شده و موضوع مهمی است که با توجه به ظرفیت‌های موجود به سهولت قابل دست‌یابی است.

وی به تبادل فهرست کالاهای مورد نظر در نظام تعرفه ترجیحی درسال ۲۰۱۰ میلادی نیز اشاره‌ای داشت و گفت: این اقدام گام آغازین بوده و امیدواریم به زودی به نتیجه نهایی نائل شویم.

هم‌اکنون میزان مبادلات ایران و ترکیه افزون بر ۱۱ میلیارد دلار است که پیش‌بینی می‌شود این رقم تا سال ۲۰۱۵ به ۲۵ میلیارد دلار برسد.

جمهوری ترکیه یکی از همسایگان غربی ایران با بیش از ۸۱۴ هزار کیلومتر مربع وسعت است که سه درصد از خاک این کشور در اروپا و مابقی در آسیا واقع شده است. مرز آبی این کشور ۷۲ میلیون نفری هفت هزار و ۲۰۰ کیلومتر می‌باشد.

حجم تجارت ترکیه با کشورهای مختلف جهان در سال ۲۰۱۰ میلادی، ۲۹۹ میلیارد دلار بوده که در این میان نسبت صادرات به واردات این کشور در سال مورد نظر 61.2 و واردات به صادرات ۱۶۳ است.