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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۵۵

ایلام میزبان مسابقات بین المللی جودو در سال 1390 شد

ایلام میزبان مسابقات بین المللی جودو در سال 1390 شد

ایلام - خبرگزاری مهر: پس از سالها انتظار استان ایلام میزبان مسابقات بین المللی جودو در سال 1390 شد.

مدیرکل تربیت بدنی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بدنبال رایزنی متعدد تربیت بدنی استان ایلام در جهت توسعه و گسترش ورزش خصوصا رشته جودو این مهم بدست آمده است.

فرزاد فتاحی گفت:  در پی کسب افتخارات ارزنده ورزشکاران این رشته ورزشی در مسابقات قهرمانی کشور و دعوت از مربیان ایلامی توانمند در رشته جودو جهت حضور در کادر تیم ملی کشور، فدراسیون جودو و کوراش جمهوری اسلامی ایران طی اقدامی با ارزش با درخواست میزبانی برگزاری مسابقات بین المللی این رشته در اوایل سال 1390 در استان ایلام موافقت کرده است.

وی عنوان کرد: بر این اساس از شش کشور خارجی جهت حضور در مسابقات بین المللی در شهر ایلام دعوت شده است.

فتاحی یادآور شد: استان ایلام دارای 30 هزار ورزشکار سازمان یافته در رشته های مختلف ورزشی است.

کد مطلب 1247937

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