  1. استانها
  2. فارس
۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۴۱

کارنامی:

پارک ملی بمو قابلیت فارس برای ایجاد قطب اکوتوریسم است

پارک ملی بمو قابلیت فارس برای ایجاد قطب اکوتوریسم است

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان فارس از پارک ملی بود به عنوان قابلیت ویژه استان برای ایجاد قطب اکوتوریسم در کشور یاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حسینعلی ابراهیمی کارنامی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: کشور ایران از نظر تنوع زیستی و منابع طبیعی جزو پنج کشور اول دنیاست اما از نظر بهره گیری توریستی و جهانگردی و شناساندن مناطق طبیعی خود به مردم دنیا نیاز به کار جدی دارد.

وی افزود: استان فارس با برخورداری از جاذبه های طبیعی تنوع بی نظیر حیات وحش و گیاهان یک ایران کوچک است و پارک ملی بمو با مساحت 48 هزار هکتار، 112 گونه جانوری شامل 69 گونه پرنده، 19 گونه خزنده، سه گونه دوزیست و 21 گونه پستاندار و گونه های بی نظیر گیاهی و جانوری را در خود جای داده و بانک مهم ژنتیکی به شمار می آید.

مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان فارس افزود: پارک ملی بمو علاوه بر اینکه توانایی جذب توریست و جهانگرد و ایجاد درآمد دارد می تواند به عنوان یک مرکز تحقیقاتی و برخوردار از نظر تنوع زیستی به منظور بهره گیری در پزشکی و استفاده های درمانی مطرح باشد.

ابراهیمی کارنامی تاکید کرد: پارک ملی بمو در مجاورت شهر شیراز از حدود 40 سال قبل تاکنون مورد حفاظت قرار گرفته و در حال حاضر از لحاظ تنوع زیستی در رده پارکهای تراز اول کشور و حتی جهان قرار دارد همچنین این پارک با داشتن مناظر طبیعی کم نظیر و پتانسیل مطالعاتی پژوهشی و تفرجی بسیار بالا و موقعیت مکانی بسیار مناسب در مسیر دروازه بین الملل (تخت جمشید شیراز) از موقعیت ممتازی جهت توسعه صنعت اکوتوریسم برخوردار است و این صنعت می تواند با توجه به ارز آوری و سود مناسب نقشی عمده در بهبود شرایط اقتصادی و معیشت جوامع محلی ایفا کند.

مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان فارس اظهار داشت: پارک ملی بمو با طبیعتی زیبا و بکر ، تپه های پوشیده از گلهای پامچال و لاله های بهاری در دل کوههای عظیم زاگرس با تنوع بالای گیاهی و جانوری بی نظیر، قناتهای پرآب، چشمه سارهای فراوان، آهوان زیبا، پرندگان و گله های قوچ و میش می تواند جایگاهی مناسب برای حضور هزاران گردشگر و محقق و علاقمندان به طبیعت باشد.

وی افزود: با توجه به وجود این پتانسیل در پارک ملی بمو می توان آن را به یک مرکز جذب اکوتوریست و ایجاد درآمد جهت رشد و توسعه استان مطرح کنیم، ایجاد قطب اکوتوریسم در پارک ملی بمو علاوه بر جذب اکوتوریسم و توسعه صنعت جهانگردی در استان می تواند تاثیر بسزایی در توسعه اقتصادی استان داشته و زمینه مناسب جهت ایجاد اشتغال جوانان و دهها مزیت دیگر را فراهم کند. 

کد مطلب 1247939

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه