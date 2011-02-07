پارک ملی بمو قابلیت فارس برای ایجاد قطب اکوتوریسم است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حسینعلی ابراهیمی کارنامی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: کشور ایران از نظر تنوع زیستی و منابع طبیعی جزو پنج کشور اول دنیاست اما از نظر بهره گیری توریستی و جهانگردی و شناساندن مناطق طبیعی خود به مردم دنیا نیاز به کار جدی دارد.

وی افزود: استان فارس با برخورداری از جاذبه های طبیعی تنوع بی نظیر حیات وحش و گیاهان یک ایران کوچک است و پارک ملی بمو با مساحت 48 هزار هکتار، 112 گونه جانوری شامل 69 گونه پرنده، 19 گونه خزنده، سه گونه دوزیست و 21 گونه پستاندار و گونه های بی نظیر گیاهی و جانوری را در خود جای داده و بانک مهم ژنتیکی به شمار می آید.

مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان فارس افزود: پارک ملی بمو علاوه بر اینکه توانایی جذب توریست و جهانگرد و ایجاد درآمد دارد می تواند به عنوان یک مرکز تحقیقاتی و برخوردار از نظر تنوع زیستی به منظور بهره گیری در پزشکی و استفاده های درمانی مطرح باشد.

ابراهیمی کارنامی تاکید کرد: پارک ملی بمو در مجاورت شهر شیراز از حدود 40 سال قبل تاکنون مورد حفاظت قرار گرفته و در حال حاضر از لحاظ تنوع زیستی در رده پارکهای تراز اول کشور و حتی جهان قرار دارد همچنین این پارک با داشتن مناظر طبیعی کم نظیر و پتانسیل مطالعاتی پژوهشی و تفرجی بسیار بالا و موقعیت مکانی بسیار مناسب در مسیر دروازه بین الملل (تخت جمشید شیراز) از موقعیت ممتازی جهت توسعه صنعت اکوتوریسم برخوردار است و این صنعت می تواند با توجه به ارز آوری و سود مناسب نقشی عمده در بهبود شرایط اقتصادی و معیشت جوامع محلی ایفا کند.

مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان فارس اظهار داشت: پارک ملی بمو با طبیعتی زیبا و بکر ، تپه های پوشیده از گلهای پامچال و لاله های بهاری در دل کوههای عظیم زاگرس با تنوع بالای گیاهی و جانوری بی نظیر، قناتهای پرآب، چشمه سارهای فراوان، آهوان زیبا، پرندگان و گله های قوچ و میش می تواند جایگاهی مناسب برای حضور هزاران گردشگر و محقق و علاقمندان به طبیعت باشد.

وی افزود: با توجه به وجود این پتانسیل در پارک ملی بمو می توان آن را به یک مرکز جذب اکوتوریست و ایجاد درآمد جهت رشد و توسعه استان مطرح کنیم، ایجاد قطب اکوتوریسم در پارک ملی بمو علاوه بر جذب اکوتوریسم و توسعه صنعت جهانگردی در استان می تواند تاثیر بسزایی در توسعه اقتصادی استان داشته و زمینه مناسب جهت ایجاد اشتغال جوانان و دهها مزیت دیگر را فراهم کند.