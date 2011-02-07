اتاق انقلاب در دانشگاه بیرجند راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیر فرهنگی دانشگاه بیرجند ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح این اتاق گفت: اتاق انقلاب در واقع یک بازسازی از فرایند پیروزی انقلاب به ویژه در روزهای ایام دهه فجر سال 57 است.

احمد لامهی اظهار داشت: آشنا شدن نسل جوان با فضای موجود در ایام دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 و تجدید خاطره کسانی که در دهه فجر سال 57 حضور داشتند از جمله اهداف تشکیل این اتاق است.

لامهی ادامه داد: بازدیدکنندگان با ورود به این محوطه با دیوارنویسی‌ها و شعارهای اوایل انقلاب مواجه می شوند و خود می‌توانند دیوارنویسی کنند.

وی پخش سرودهای انقلابی و شعارهای اوایل انقلاب، برگزاری نمایشگاه کتاب انقلاب اسلامی، توزیع نرم افزارهای فتنه 88 و برپایی نمایشگاه عکس سال 57 را از برنامه‌های جانبی اتاق انقلاب در دانشگاه بیرجند اعلام کرد.

مدیر فرهنگی دانشگاه بیرجند از ایجاد غرفه ویژه ارتحال امام خمینی(ره) در این اتاق خبر داد و خاطرنشان کرد: در این غرفه بازدیدکنند گان می ‌توانند در مسابقه ‌ای تحت عنوان "سخنی با امام جوانان" شرکت کنند.

به گفته این مسئول اتاق انقلاب در خانه فرهنگ دانشگاه بیرجند تشکیل شده و در ایام دهه فجر برای بازدید علاقه مندان دایر است.