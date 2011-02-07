مددکاران اجتماعی از واکنشهای روانی افراد آسیب دیده در بحران آگاهند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر غنچه راهب افزود: مددکاران اجتماعی در بحرانهای ناشی از حوادث، مداخلات روانی اجتماعی را در مراحل گوناگون بحران برعهده دارند و با شناخت شاخصهای رفتار اجتماعی افراد و آگاهی از واکنشهای روانی افراد آسیب دیده در زمان بروز بحران به ارائه خدمات مددکاری می پردازند.

وی اظهار داشت: انسانها همواره با حوادث مختلف روبرو بوده اند که به طور طبیعی و یا به وسیله بشر بوجود آمده است و وقوع آن به طور ناگهانی بوده و سختی و مشقت بسیاری را به جامعه انسانی تحمیل کرده است.

راهب با اشاره به اینکه بحرانها غالبا منجر به قطع و انفصال روند طبیعی زندگی بشر می شوند افزود: برای برطرف کردن دشواریهای ناشی از بحرانها و بلایای طبیعی نیاز به اقدامات اساسی و فوق العاده است. بحرانها بسیار سخت و ناگهانی بوده، قابل پیش بینی نمی باشند و آثار ناگوار انسانی مانند فوت، آسیب دیدگی، مشقت و بیماری را به همراه دارند وآثار مخربی بر تشکیلات اجتماعی وارد می سازند.

وی هر یک از بحرانها را به سه دوره اضطراری، انتقالی و بازسازی تقسیم کرد و گفت: برای ارائه خدمات روانی اجتماعی موثر در هریک از این مراحل، نیازبه حضور و فعالیت مددکاران اجتماعی است که به ویژگی های بحران در هریک از این مراحل آشنایی دارند.

به گفته راهب، با توجه به اینکه در شرایط بحرانی با وضعیت ناپایدار، نامتعادل و غیر قابل پیش بینی روبرو هستیم می بایست قادر به تشخیص موقعیت و پاسخگویی مناسب باشیم تا با حل بحران به بهبود عملکرد اجتماعی افراد درگیر در بحران کمک کنیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تصریح کرد: با استفاده از الگوی رابرت 2005 (ACT) به چگونگی مداخله در بحران در مراحل اضطراری و انتقالی، چگونگی ارزیابی از موقعیت بحرانی و شناخت عواملی که منجربه تشدید ضربه های وارده به افرادپرداخته می شود و سپس با ارائه برنامه ای جامع که در برگیرنده روشی مرحله به مرحله در حل مشکل است به سازگاری افراد با شرایط، غلبه بر مشکلات، بهبود عملکرد اجتماعی فرد و تغییر سبک زندگی آنها کمک می کنیم.

راهب خاطرنشان کرد: این الگو در برگیرنده خدمات پس از حادثه است که مددکاران اجتماعی را در حل مشکلات پس از حادثه کمک می کند وخدماتی که در برگیرنده مدیریت استرس برای پیشگیری از فرسودگیهای مزمن در افراد حادثه دیده هستند را به دنبال دارد. این الگو در مرحله بازسازی، با بکارگیری الگوهای کار جامعه ای درحیطه های توسعه محلی، توانمند سازی و برنامه ریزی اجتماعی، سعی در بازسازی ساختار روانی اجتماعی افراد جامعه می پردازد.