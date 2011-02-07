مددکاران اجتماعی از واکنشهای روانی افراد آسیب دیده در بحران آگاهند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر غنچه راهب افزود: مددکاران اجتماعی در بحرانهای ناشی از حوادث، مداخلات روانی اجتماعی را در مراحل گوناگون بحران برعهده دارند و با شناخت شاخصهای رفتار اجتماعی افراد و آگاهی از واکنشهای روانی افراد آسیب دیده در زمان بروز بحران به ارائه خدمات مددکاری می پردازند.
وی اظهار داشت: انسانها همواره با حوادث مختلف روبرو بوده اند که به طور طبیعی و یا به وسیله بشر بوجود آمده است و وقوع آن به طور ناگهانی بوده و سختی و مشقت بسیاری را به جامعه انسانی تحمیل کرده است.
راهب با اشاره به اینکه بحرانها غالبا منجر به قطع و انفصال روند طبیعی زندگی بشر می شوند افزود: برای برطرف کردن دشواریهای ناشی از بحرانها و بلایای طبیعی نیاز به اقدامات اساسی و فوق العاده است. بحرانها بسیار سخت و ناگهانی بوده، قابل پیش بینی نمی باشند و آثار ناگوار انسانی مانند فوت، آسیب دیدگی، مشقت و بیماری را به همراه دارند وآثار مخربی بر تشکیلات اجتماعی وارد می سازند.
وی هر یک از بحرانها را به سه دوره اضطراری، انتقالی و بازسازی تقسیم کرد و گفت: برای ارائه خدمات روانی اجتماعی موثر در هریک از این مراحل، نیازبه حضور و فعالیت مددکاران اجتماعی است که به ویژگی های بحران در هریک از این مراحل آشنایی دارند.
به گفته راهب، با توجه به اینکه در شرایط بحرانی با وضعیت ناپایدار، نامتعادل و غیر قابل پیش بینی روبرو هستیم می بایست قادر به تشخیص موقعیت و پاسخگویی مناسب باشیم تا با حل بحران به بهبود عملکرد اجتماعی افراد درگیر در بحران کمک کنیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تصریح کرد: با استفاده از الگوی رابرت 2005 (ACT) به چگونگی مداخله در بحران در مراحل اضطراری و انتقالی، چگونگی ارزیابی از موقعیت بحرانی و شناخت عواملی که منجربه تشدید ضربه های وارده به افرادپرداخته می شود و سپس با ارائه برنامه ای جامع که در برگیرنده روشی مرحله به مرحله در حل مشکل است به سازگاری افراد با شرایط، غلبه بر مشکلات، بهبود عملکرد اجتماعی فرد و تغییر سبک زندگی آنها کمک می کنیم.
نظر شما