دادگستری آذربایجان شرقی 46 هزار مترمربع کمبود فضا دارد

به گزارش خبرنگار مهر در بناب، رضا مسعودی فر پیش از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح ساختمان ساختمان جدید دادگستری شهرستان بناب افزود:60 هزار مترمربع ساختمان اداری در دادگستری استان در دست احداث است که تاکنون توانسته ایم 64 درصد فضای ساختمانی استان را تأمین کنیم و هنوز از استاندارد لازم 46 هزار مترمربع کمبود داریم که 36 درصدِ نیاز استان را تشکیل می دهد.

وی با ارائه گزارشی از وضعیت عمرانی دادگستری استان گفت: تا سال 1377 کل فضای ساختمانی دادگستری استان 42 هزار متر بود که این رقم در سال 1387 به 132 هزار متر افزایش یافته است.

مسعودی فر افزود: تا سال1387، 32 در صد کل فضای ساختمانی مورد نیاز در استان تأمین شده بود.

وی گفت: طی سه سال گذشته 12 برابرِ 10 سال گذشته کار عمرانی در سطح استان انجام شده است.

به گفته مسعودی فر، هم اکنـون ساختمان شـورای حل اختـلاف در15 شهر استان در حال احداث بـوده و بزودی ساختمان« مجتمع غرب تبریز» و همچنین ساختمانهای «دادسرای مراغه و مرند» مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت.

در بخش دیگری از این مراسم فرمانداربناب از این شهرستان به عنوان یکی از شهرهای امن استان نام برد و گفت: در سایه همکاری و همدلی مسئولین قضایی و همچنین اعضای شورای تأمین مشکل خاص امنیتی دراین شهرستان وجود ندارد.

سعید برقی افزود: تنها مشکل شهرستان بناب با توجه به قرار گرفتن این شهرستان درمسیر مواصلاتی چندین استان غربی کشور، به عنوان مسیرِترانزیت کالای قاچاق مطرح بوده که مسئولین شهرستان درتلاشند تا این معضل را نیز ریشه کن کنند.

همچنین رئیس جدیدِ دادگستری بناب نیز از صدور حکم های قضایی به دور ازمسائل سیاسی خبرداد و گفت: رأی های صادره توسط مقامات قضایی از روی قضایی است و هیچ جنبة سیاسی ندارد و مسائل سیاسی در دستورات قضایی به هیچوجه لحاظ نمی شود.

اقبالی کاهش اطالة دادرسی، صیانت از حریم قداست همکاران قضایی، اجرای سیاستهای پیشگیری در جلوگیری از جرم و تعامل با ادارات شهر را از برنامه ها و سیاستهای کاری خود در دادگستری بناب خبر داد و افزود: تنها پاسگاه موجود جوابگوی یک شهرستان 130 هزار نفری نیست و جهت تسریع در رسیدگی به پرونده های قضایی، مسئولان باید در جهت افزایش تعداد پاسگاههای شهرستان اقدام لازم را انجام دهند.

وی اظهار امیدواری کرد با همکاری و تعامل عزیزان همکار قضایی و اداری؛ بتوانیم رضایت مندی و جلب اعتماد مردم بناب به دستگاه قضایی را فراهم کنیم.

همزمان با ایام الله دهة مبارک فجرو طی مراسمی باحضور رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی، معاونان، رؤسای دادگستری شهرستانها، دادستانهای استان، فرماندار و اعضای شورای تأمین و جمعی از مسئولان و قضات؛ ساختمان جدید دادگستری شهرستان بناب افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.