۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۲۳

نمایشگاه "تمبر شخصی" در نگارخانه همدان دایر شد

همدان - خبرگزاری مهر: نمایشگاه تمبری با عنوان "تمبر شخصی" در نگارخانه نگاه نو همدان دایر شد.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، در این نمایشگاه که به همت اداره پست استان همدان دایر شده است50 نوع تمبر در ابعاد مختلف در معرض دید علاقمندان است.

همچنین در این نمایشگاه نمونه ای از تمبرهای یادبود سی امین سال حماسه دفاع مقدس به نمایش در آمده و تمبرهایی از جشنواره حکمت سینوی‌، یادواره شهدای صنایع و معادن و شهدای شهرستان ملایر نیز در این نمایشگاه به چشم می خورد.

تمبر هایی از همایش شهرداران در نهاوند، بزرگداشت مقام معلم‌، خانه عکاسان و تجلیل از مفاخر ورزشی نهاوند نیز در این نمایشگاه‌، به نمایش گذاشته شده است.

این نمایشگاه تا 21 بهمن ماه در نگارخانه نگاه نو همدان دایر و صبح ها از ساعت 9 تا 12 و بعد از ظهرها از ساعت 17 تا 19 آماده بازدید عموم مردم است.

