به گزارش خبرگزاری مهر، خانه بیل گیتس را به یاد دارید؟ یکی از مشهورترین خانه های هوشمند جهان که به یکی از مشهورترین چهره های جهان فناوری اختصاص دارد و بخش بیشتری از آن عملا در دل زمین جای گرفته و بیشتر به یک پناهگاه مجهز به انواع تجهیزات فناورانه شباهت دارد.

وجود انبوهی از امکانات و سامانه های فوق مدرن و از همه مهمتر گرانقیمت همواره سارقان را بر آن داشته است تا به این عمارت بزرگ دستبرد بزنند اما حتی فکر کردن درباره این کار نیز کار بیهوده ای است چون این خانه توسط سامانه های روباتیکی محافظت می شود که به سلاحهای لیزری مجهز هستند و از این رو به سادگی می توان متصور شد که در صورت ورود غیرقانونی به این عمارت، چه سرنوشتی در انتظار سارقین خواهد بود.

در این خانه بزرگ استخر فوق مدرن و زیبایی وجود دارد که در ساخت آن از سامانه پخش موسیقی زیر آبی استفاده شده است تا شناگران مهمان و اعضای خانواده بیل گیتس به هنگام حضور در آن لذت گوش دادن به موسیقی را در کنار لذت شنا کردن تجربه کنند. از آن گذشته در زیر تمامی سطوح کاغذ دیواری این عمارت بزرگ سامانه بلندگوهای پخش موسیقی نصب شده است تا شخص در جریان عبور از راهروها و ورود و خروج از اتاقها، جریان پخش موسیقی را از دست ندهد.

مهمانانی که وارد خانه بیل گیتس می شوند، در بدو ورود ریزتراشه ای دریافت می کنند. این ریزتراشه علائم مختلفی را در سراسر خانه منتشر می کند. دمای اتاقهای مختلف خانه و سایر فاکتورهای محیطی بر اساس علاقه مهمان و مبتنی بر پیش تنظیماتی که از سوی وی صورت می گیرد، تغییر می کند.

با این همه زمان زیادی از ساخته شدن این خانه بزرگ می گذرد و با توجه به سرعت بالای پیشرفت فناوری های مدرن؛ خانه های هوشمند از جنبه های گسترده تری رشد پیدا کرده اند. ایمنی، قابلیت دسترسی به وسایل، راحتی، اتصال وایرلس تجهیزات خانگی و به تازگی کنترل سلامتی سرنشینان خانه از زمینه هایی هستند که معماران و طراحان ساختمانی طی سالهای اخیر به آن توجه فراوانی نشان داده اند.

از فناوری هایی که برای خانه های هوشمند در نظر گرفته می شود، استفاده از تکنیکهایی است که می تواند هرچیزی را در دسترس ساکنان خانه قرار دهد. عامل اصلی در عملی شدن این برنامه وایرلس بودن انرژی مورد نیاز ابزارهای مختلف خانگی است، در این صورت می توان هر یک از لوازم برقی در خانه را در هر کجا رها کرد، سطح هوشمند خانه آن را احساس کرده و درک می کند که ابزار خاموش است و به آرامی انرژی رسانی به آن را آغاز می کند.

برای ایجاد چنین سطوح هوشمندی در خانه های آینده از میدانهای مغناطیسی استفاده خواهد شد و این میدان مغناطیسی به گونه ای یک کتری را داغ می کند که تنها بخش مرکزی ان داغ خواهد شد، به این شکل درصورتی که آن را در کنار دست خود قرار دهید، احتمال سوختن دستهایتان وجود ندارد. این فناوری حرارت رسانی القایی بی سیم توسط شرکتی به نام فولتون در حال تکمیل است.

بیشترین بخش فناوری های هوشمندانه در خانه ها بر روی ایمنی متمرکز است، چه ایمنی مربوط به ساختمان و تجهیزاتش باشد چه به ساکنان آن ارتباط داشته باشد. برای مثال گروهی از دانشمندان در دانشگاه هرتفوردشایر بریتانیا سیستم آزمایشی را ارئه کرده اند که علاوه بر کنترل کوچکترین حرکات در خانه و بو کشیدن کوچکترین خطر در ایمنی ساختمان، می تواند سلامت ساکنان خانه را نیز کنترل کند.

خانه ای که سلامت ساکنانش را کنترل می کند

طرح آزمایشی InterHome که در ابعاد یک خانه عروسکی ساخته شده است به صفحات کنترل لمسی که به اینترنت اتصال دارند، کنترل از طریق موبایل و کنترل از راه دور مجهزند. این خانه نه تنها از ویژگی های کم مصرف بودن و ایمنی بالا برخوردار است بلکه می تواند از رفتارهای ساکنان خانه کارهای مختلف را فرا گرفته و برای مثال زمانی که هیچ کس در خانه حضور ندارد چراغها را به صورت خودکار خاموش کند.

همچنین ساکنان خانه با بستن مچ بندی به دور مچ دست خود نشانه های حیاتی مختلفی از قبیل ضربان قلب و حرارت بدن خود را به واسطه حسگرهای متعددی که در این مچ بند تعبیه شده است، کنترل خواهند کرد. از سویی دیگر این خانه متناسب با نیازهای افراد سالمند به گونه ای طراحی شده که در صورت زمین خوردن افراد و یا ایستهای قلبی یا مغزی به سرعت آژیر کشیده و دیگران را از بروز اتفاقی ناخوشایند آگاه می کند.

شاید به جرات بتوان گفت جالب توجه ترین خانه هوشمندی که تا کنون ساخته شده و مورد استفاده قرار گرفته است، خانه ای در شهر ورشو در کشور لهستان است، قلعه ای نفوذ ناپذیر با قابلیت تبدیل شدن به خانه ای بسیار مدرن و زیبا.

در واقع زمانی که کسی در خانه حضور نداشته باشد، این خانه به یک مکعب بزرگ بتونی شباهت دارد که نمی توان هیچ منفذی را برای نفوذ به داخل آن پیدا کرد، نه دری در دیواره این ساختمان دیده می شود و نه پنجره ای. در این هنگام این خانه به قلعه ای نفوذ ناپذیر شباهت دارد اما تنها کافی است مالک وارد خانه شود، آنگاه می تواند نما و کل ساختمان را به گونه ای تغییر دهد که این قلعه بی روح و مستحکم به خانه ای مدرن و سرسبز تبدیل شود.

در این زمان صفحات باز شونده ای که در ورودی خانه کار گذاشته شده اند از یکدیگر فاصله گرفته و ظاهر واقعی خانه را نمایان می کنند. خانه متحول شده دارای اتاقهای وسیع، دیوارهای پهن شیشه ای و پنجره هایی بزرگ است که برخلاف نمای خاکستری و مرده ساختمان، بزرگی اتاقها و پنجره ها فضایی دلنشین به این خانه هوشمند می بخشند.

طراحی های مشابه به این خانه لهستانی گرایش شدید طراحان را به حفظ ایمنی خانه و سرنشینان آن به خوبی آشکار می کند، اما با توجه به موج جدیدی از اختراعات لوازم الکترونیکی خانگی هوشمند و بی سیم به وجود آمده است، می توان گفت به زودی و با ترکیب این دو گرایش، به اضافه نفوذ روباتهای هوشمند به میان زندگی روزمره انسانها و حضور آنها در خانه های مسکونی، خانه های هوشمند مطلقا به مکانی برای استراحت محض انسانها تبدیل خواهند شد، خانه هایی که ساکنانش واقعا دست به سیاه و سفید نخواهند زد.

در ادامه تصاویری از خانه هوشمند و تبدیل شونده لهستانی که به واسطه ویژگی های فیزیکی اش، سارقان را برای نفوذ به داخل نا امید خواهد کرد را مشاهده می کنید:

خانه پیش از تبدیل شدن به یک قلعه نفوذ ناپذیر شباهت دارد

یافتن منفذی که بتوان از آن به داخل خانه راه پیدا کرد بسیار دشوار است

علاوه بر اینکه دوربینهای مدار بسته متعددی بر دیوارهای این خانه دیده می شوند

با باز شدن دیوارها کم کم فضای سبز دیده می شوند

و پنجره های بزرگ پدیدار می شوند

و با باز شدن درها بخشهای داخلی خانه نیز نمایان می شوند

چهره واقعی همان قلعه نفوذ ناپذیر

دیوارهای شیشه ای خانه تصاویر طبیعت سبز را به داخل منعکس می کنند

و در هنگام شب نیز منظره ای زیبا از خانه را به نمایش می گذارد