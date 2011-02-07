به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نجفی‌منش دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با بیان این مطلب افزود: با توجه به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، تمام صنایع قطعه‌سازی اقداماتی را در راستای بهبود روش‌های تولید آغاز کرده‌اند.

وی ادامه داد: در این زمینه مهندسی مجدد در فرایند خطوط تولید موجب افزایش بهره‌وری در صنایع قطعه‌سازی داخلی و جبران بخشی از هزینه‌ها خواهد شد.

وی افزود: همچنین در این شرایط واحدهای قطعه‌سازی در زمینه راهکارهای کاهش مصرف انرژی و به ویژه کاهش ضایعات فعالیت می‌کنند که به نوبه خود تاثیر زیادی در کاهش قیمت تمام شده محصولات خواهد داشت.

نجفی‌منش خاطرنشان کرد: فعالیت در زمینه ارتقای کیفیت قطعات نیز از مدت‌ها پیش آغاز شده و به‌ویژه پس از اجرای قانون ارتقای کیفیت خودرو و قطعات، این موضوع شتاب بیشتری یافته است. اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نیز بر سرعت اجرای این فعالیت‌ها افزوده است.

وی افزود: فعالیت قطعه‌سازان در زمینه ارتقای کیفیت محصولات در نهایت رشد کیفی خودروهای تولیدی و علاوه بر آن حضور بیشتر قطعات داخلی در بازارهای جهانی را به دنبال خواهد داشت.

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو تصریح کرد: این روند به نوبه خود موجب سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه تولید قطعات خودرویی، شکل‌گیری واحدهای جدید و توسعه واحدهای فعلی خواهد شد.

