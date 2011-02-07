حمل و نقل عمومی تهران پیشرفت مشهودی داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی میگلی نژاد افزود: پیشرفتهای حوزه حمل و نقل عمومی تهران طی سالهای اخیر با تمام کمبودها و عدم تخصیص اعتبار کافی صورت گرفت و امروز خیزی عظیم در این حوزه مشهود است.

وی در خصوص انتخاب تهران به عنوان یکی از 5 شهر برتر حوزه حمل و نقل عمومی جهان گفت: کلانشهر تهران در بخش حمل و نقل عمومی با خلاءهای زیادی مواجه بود که امروز اقدامات زیادی در راستای حل این مشکل صورت گرفته اما هنوز با ایده ال های فاصله داریم.

میگلی نژاد همچنین تاکید کرد: حمل و نقل عمومی در پایتخت نیاز به استراتژی های بزرگی در بخش نرم افزاری وسخت افزاری دارد تا ما را به نقطه ی ایده ال برساند. البته این اتفاق نیاز به اعتبارات کافی برای اجرای پروژه ها دارد، اما در حال حاضر نیز اقدامات خوبی در راستای توسعه حمل و نقل صورت گرفته است.

وی با اشاره به دلایل این انتخاب اذعان داشت: قطعا این انتخاب بر اساس اقدامات صورت گرفته و برنامه ریزیهای مدیریت شهری برای آینده است اما در این راستا اطلاع رسانی زیادی صورت نگرفته و ما فقط شاهد اقدامات انجام شده هستیم. از این رو بد نیست در حوزه اطلاع رسانی هم فعالتر باشیم.