آمل میزبان همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی شد

علی محمد صفانیا در گفتگو با خبرنگار مهر در آمل اظهار داشت: همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی روزهای چهارم و پنجم خرداد ماه سال90 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی برگزارمی شود.

وی به فرخوان ارائه آثار و مقالات به همایش ملی اشاره کرد و افزود: اساتید، فرهیختگان و صاحب نظران تربیت بدنی و علوم ورزشی می توانند مقالات خود را در زمینه های حیطه مدیریت، فیزیولوژی، رفتار حرکتی و روان شناسی، بیومکانیک و فناوری در ورزش و آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، تا 15 اسفندماه سال جاری به دبیرخانه همایش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی ارسال کنند.

دبیرعلمی این همایش ملی اضافه کرد: علاقمندان می توانند آثار خود را به نشانی آمل، جاده قدیم آمل به بابل فرعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی صندوق پستی 678 ارسال کنند.

صفانیا، زمان داوری مقالات رسیده به دبیرخانه این همایش را تا پایان فروردین ماه سال 90 اعلام کرد و ادامه داد: صاحبان مقاله های همچنین می توانند با شماره تلفن 2517312-0121 و یا با مراجعه به سایت همایش به نشانی Forum.bpj.ir/amol-cpes اطلاعات تکمیلی این همایش را دریافت کنند.

وی یادآورشد: همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی در آمل با همکاری باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه مازندران، واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر، چالوس، ساری و دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شمال و اداره کل تربیت بدنی مازندران برگزار خواهد شد.