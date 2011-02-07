25 پروژه شهرداری بیرجند به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، شهردار بیرجند در مراسم افتتاح این پروژه ها اظهار داشت: تکمیل سوله بحران شهرستان بیرجند از جمله مهم ‌ترین پروژه‌های شهرداری بیرجند در دهه فجر است.

محمد وحدتی فر ادامه داد: همچنین پارک قدس شرقی نیز در این ایام به بهره ‌برداری می ‌رسد که اقدامی در راستای افزایش فضای سبز و فضای تفریحی شهرستان بیرجند است.

شهردار بیرجند از بهره‌ برداری ایستگاه‌های جدید اتوبوس در سطح شهرستان بیرجند خبر داد و افزود: این کار در راستای زیباسازی مبلمان شهری صورت گرفته و این مسئله جزو ضروریات توسعه شهری در بیرجند بوده است.

وحدتی ‌فر تصریح کرد: در برخی ایستگاه‌ها نیمکت وجود نداشته و در برخی مسیرهای پرتردد مانند سه ‌راه اسدی یا میدان آزادی نیز به میزان کافی نبوده و بازسازی این ایستگاه‌های اتوبوس مورد نیاز مردم بوده است.

وی ادامه داد: سه جایگاه مکانیزه برای مناطق پرتردد در اولویت برنامه ‌های شهرداری بوده است، همچنین سایر ایستگاه‌های اتوبوس نیز نیاز به زیباسازی داشته که انجام شده است.

شهردار بیرجند به پروژه‌ بازسازی میادین شهر اشاره کرد و گفت: یک جایگاه سی ‌ان‌ جی در سطح شهرستان بیرجند از سوی شهرداری راه اندازی می شود.

وحدتی فر بیان داشت: این پروژه‌ ها با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد و 400 میلیون تومان به بهره ‌برداری رسید.

وی همچنین از تخفیف 10 درصدی عوارض شهرداری در دهه فجر خبر داد و گفت: شهرداری یک نهاد اجتماعی است و تنها در کارهای خدماتی خلاصه نمی ‌شود.