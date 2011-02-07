به گزارش خبرگزاری مهر، احمد اسفندیاری پیش از ظهر دوشنبه در همایش تقدیر از مدال آوران معلول بازی‌های پارا آسیایی گوآنگ‌جو با اشاره به پیشرفتهای معلولان در حوزه تربیت بدنی تصریح کرد: مهمتر از مناسب سازی ورزشگاهها، فراهم کردن امکان حضور معلولان در اجتماع است.

وی با انتقاد از وضعیت مناسب سازی در تهران به عنوان پایتخت و ام القرای جهان اسلام اظهار کرد: در اتوبوسها صندلی ویژه‌ معلولان پیش‌بینی‌ شده اما امکان سوار شدن به اتوبوس برای معلولان پیش‌بینی‌ نشده است.

تدوین سند جامع ورزش معلولان تا پایان امسال

اسفندیاری از تهیه گزارش مناسب سازی سالانه برای نخستین بار خبر داد و اضافه کرد: سند جامع ورزش معلولان با همفکری کارشناسان و فدراسیون‌های مرتبط در دست تدوین است و تا پایان سال به نتیجه می‌رسد.

سرپرست سازمان بهزیستی در ادامه در مورد هدایای سازمان بهزیستی کشور برای مدال آوران گوآنگجو گفت: صاحبان مدال طلا 2 میلیون تومان، نقره 5/1 میلیون تومان و برنز یک میلیون تومان هدیه از سوی سازمان بهزیستی دریافت می کنند. همچنین در صورتی که این افراد واجد شرایط نهضت مسکن معلولان هستند، می‌توانند تا 22 بهمن ماه نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کنند.

به گفته اسفندیاری، حداقل سهم آورده در نهضت مسکن، رقمی معادل پنج میلیون تومان است که سازمان بهزیستی کشور تامین می‌کند.

وی همچنین از اعزام تمامی ورزشکاران معلول و جانباز به عتبات عالیات در آینده‌ای نزدیک خبر داد و اعلام کرد: برنامه‌ریزی‌ این موضوع در حال انجام است. ضمن اینکه به ورزشکاران مدال‌آور بازی‌های پارا آسیایی حقوق ماهیانه پرداخت می شود.

اسفندیاری همچنین از پرداخت کمک هزینه ازدواج برای مدال آوران بازی‌های آسیایی به میزان دو برابر کمک هزینه ازدواج مددجویان دیگر بهزیستی خبر داد و افزود: در حوزه اشتغال نیز به شرط نوآوری، کمک‌هایی همچون تسهیلات قرض‌الحسنه و نیز کمک بلاعوض به معلولان پرداخت می‌شود.