پنج طرح عمرانی در پاسارگاد کلنگزنی و افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در پاسارگاد، بر این اساس کلنگ پروژه ساخت نمازخانه و سرویس بهداشتی در مقابل پلیس راه سعادت شهر به زمین زده شد. این طرح با زیربنای60مترمربع و با اعتباری بالغ بر 200 میلیون ریال توسط شهرداری سعادت شهر ساخته خواهد شد.

همچنین در این روز کلنگ ساخت درمانگاه روستای مادرسلیمان مرکز بخش پاسارگاد به زمین زده شد. این طرح در زمینی به مساحت سه هزار 55 مترمربع و با زیربنای340مترمربع و با اعتباری بالغ بر 150میلیون تومانساخته خواهد شد.

علاوه بر این، طرح قرق و حفاظت - کپه کاری، روستای مبارک آباد بخش پاسارگاد با اعتباری بالغ بر 600 میلیون تومان کلنگ زنی شد. از اهداف این طرح می توان به مهار سیلاب، افزایش تولید علوفه، اصلاح مراتع، کاهش روان آب سطحی و بهبود وضعیت اقتصادی آبخیزنشینان نام برد.

همچنین کلنگ کانال آبیاری روستای دهنو (فازدو) نیز به زمین زده شد و یک واحد منزل مسکونی مددجویان بهزیستی در بخش مذکور افتتاح شد.