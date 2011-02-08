همایون نصیری سرپرست گروه موسیقی"دارکوب" با اعلام این خبر در توضیح جزئیات برگزاری این کنسرت به خبرنگار مهرگفت : مجموع قطعات این کنسرت در دو بخش برگزار می شود در بخش نخست که به اجرای قطعات آلبوم این گروه اختصاص دارد قرار است سه قطعه "تربت"، "ابوشهر"( قطعه محلی بوشهر) و یک قطعه محلی خراسانی با صدای حامد بهداد اجرا شود.

این نوزانده سازهای ضربی در ادامه افزود : در بخش دوم برخی از قطعات جدید این گروه موسیقی با همراهی محسن شریفیان نوازنده نی انبان به صورت آوا خوانی به روی صحنه می رود همچنین در این کنسرت شریفیان قطعاتی را با ساز"جفتی" به صورت تکنوازی اجرا می کند.

وی در ادامه صحبت های خود به انتظارات گروه های موسیقی در بیست و ششمین جشنواره موسیقی فجر اشاره کرد و افزود : اجرای بی نقص از دغدغه های اصلی گروه های موسیقی است که بخشی از این مسئله به کیفیت اجرای گروه بستگی دارد و برخی دیگر از عوامل به شرایط برگزاری کنسرت کیفیت سالن ، تبلیغات مناسب ستاد برگزاری جشنواره بستگی دارد که امیدوارم مسئولان ستاد برگزاری جشنواره موسیقی فجر شرایط مناسب برای برگزاری کنسرت گروه های موسیقی در بیست و ششمین جشنواره موسیقی فجر را نیز فراهم کنند.