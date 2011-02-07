دبیر جشنواره استانی شعر فجر در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، با اشاره به برگزاری این جشنواره گفت: جشنواره به منظور تقدیر از شاعران برتر استان در روز پنج شنبه ۲۱ بهمن ماه به صورت استانی برگزار میشود.
سید حمیدرضا برقعی با اشاره به برگزاری پنجمین جشنواره بین المللی شعر فجر در تهران گفت: برگزاری جشنواره شعر فجر به صورت استانی در دیگر استانهای کشور از جمله زیر مجموعههای این جشنواره بین المللی است.
وی تقدیر از ۲۰ شاعر برتر و پیشکسوت استان را ازبرنامههای اصلی این جشنواره عنوان کرد و ابراز داشت: بر اساس تصمیم گیریهای صورت گرفته علاوه بر این ۲۰ نفر از شاعران جوان استان نیز در این جشنواره تقدیر میشوند.
برقعی به نحوه انتخاب ۲۰ شاعر جوان اشاره داشت و گفت: فراخوان ارسال آثار از پنجم بهمن ماه آغاز شده است و تاکنون ۲۰۰ شعر به انجمن هنرهای ادبی استان ارسال شده است که پس از بررسی آثار ۲۰ شاعرجوان، برای تقدیر در این جشنواره انتخاب میشوند.
یادآور میشود: جشنواره استانی شعر فجر پنج شنبه ۲۱ بهمن ماه با حضور شاعران استان برگزار میشود و دکتر محمود اکرامی فر و استاد یوسفعلی میرشکاک از جمله مدعوین این جشنواره خواهند بود.
قم - خبرگزاری مهر: همزمان با ایام دهه فجر جشنواره شعر فجر استانی در قم برگزار میشود.
دبیر جشنواره استانی شعر فجر در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، با اشاره به برگزاری این جشنواره گفت: جشنواره به منظور تقدیر از شاعران برتر استان در روز پنج شنبه ۲۱ بهمن ماه به صورت استانی برگزار میشود.
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