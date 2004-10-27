با وجود مخالفت سيا، بوش براي حمله نظامي به ايران تا پيش از انتخابات رياست جمهوري برنامه ريزي مي كند//بوش از شكست در انتخابات آينده رياست جمهوري نگران است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الوطن عربستان ، گزارش تهيه شده از سوي يك عضو شوراي امنيت ملي آمريكا در دوران رياست جمهوري رونالد ريگان فاش كرد كه دولت بوش از شكست در انتخابات رياست جمهوري آينده نگران است .



واين مادسن كه اين گزارش را تهيه كرده است درگزارش خود در پايگاه اينترنتي " ليبانون داير" نوشت : دولت بوش طرحهايي براي حمله نظامي به رهبران اسلامي ايران و نيروگاه هسته اي بوشهر و ديگر اهداف هسته اي ايران از جمله مركز تحقيقات هسته اي نطنز و ديگري دراصفهان آماده كرده است.



به ادعاي اين گزارش بوش همچنين طرح هايي براي حمله به مساجدي در تهران،قم و اصفهان كه آمريكا مدعي است به عنوان مراكز رهبري علماي بزرگ ايراني بكار مي رود، آماده كرده است.



شايان ذكر است مادسن كه يك روزنامه نگار معروف آمريكايي است در تاليف كتاب " كابوس آمريكا" رياست جمهوري جرج بوش دوم " و كتاب "حقيقت ممنوعه " مشاركت كرد.



به گفته وي تهيه طرح حمله به تاسيسات هسته اي ايران پس از آن صورت گرفت كه نظرسنجي هايي نشان داد در صورتي كه بوش دست به چنين حمله اي بزند با اكثريت مطلق آرا بر كري پيروز خواهد شد.



بر اساس گفته هاي منابع كاخ سفيد، ناوهواپيمابر جان كندي براي انجام هماهنگي در حمله به ايران به درياي عرب اعزام شده است.



دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا نيز نقش ناوهواپيمابر جان كندي در حمله برنامه ريزي شده به ايران را 9 اكتبر (18 مهر) به هنگام بازديد از درياي عرب در نشست ويژه با وزراي دفاع هم پيمانان آمريكا شامل وزراي دفاع آلباني، آذربايجان، بلغارستان، بحرين ، جمهوري چك ، دانمارك، استوني، عراق، گرجستان، مجارستان، ليتواني ، مقدونيه ، مغولستان ، لهستان ، قطر، روماني واوكراين بررسي كرد.

به گزارش مهر، در اين نشست كه در اتاق جنگ كه در روي عرشه اين ناوهواپيمابر تعبيه شده است احتمال عمليات مشترك در عراق و ايران بررسي شده است .



انگليس در اين نشست شركت نكرد زيرا گزارش ها از عدم موافقت اين كشور با حمله نظامي به ايران حكايت مي كند.



به گفته اين منابع، علت درخواست آمريكا براي انتقال نظاميان انگليسي به بغداد براي سركوب هرگونه انتفاضه احتمالي شيعيان در شهرك صدر وديگر مناطق شيعي مركز عراق در صورت حمله نظامي آمريكا به ايران صورت گرفته است و زمينه را براي حمله زميني نظاميان آمريكايي به ايران فراهم خواهد كرد.



به گزارش مهر، منابع كاخ سفيد مي گويند: سازمان اطلاعات مركزي آمريكا "سيا" و سازمان اطلاعات وزارت دفاع اين كشور به شدت با چنين حمله نظامي به ايران مخالف هستند و از اين مي ترسند اين حمله به كشته شدن تكنسيين هاي روسي در نيروگاه هسته اي بوشهر و در نتيجه بحراني شدن روابط روسيه و آمريكا منجر شود كما اينكه ايران با موشك هاي دوربرد شهاب خود مستقيما اسرائيل را هدف قرارخواهد داد كه در نتيجه ثبات خاورميانه متزلزل خواهد شد كه از كنترل خارج خواهد شد.

شايان ذكر است با نزديك شدن به انتخابات رياست جمهوري آمريكا در 12 آبان دامنه جنگ رواني دولت بوش با همكاري رژيم صهيونيستي عليه فعاليت هسته اي مسالمت آميز ايران افزايش مي يابد، در همين زمينه المنار به نقل از منابع خود از قريب الوقوع بودن حمله تل آويو به تاسيسات هسته اي ايران با حمايت همه جانبه آمريكا خبر داد و تصريح كرد واشنگتن از شركت در اين حمله به خاطر عواقب خطرناك آن بر وضعيت اين كشور در عراق وحشت دارد.

جنگ رواني آمريكا و رژيم صهيونيستي عليه جمهوري اسلامي ايران وفعاليت هاي صلح آميز هسته اي اين كشور و وارد كردن اتهام تلاش تهران براي دستيابي به سلاح هاي هسته اي و طرح اخباري همچون حمله قريب الوقوع به تاسيسات هسته اي ايران با نزديك شدن به زمان انتخابات رياست جمهوري آمريكا در ماه نوامبر(12 آبان) افزايش يافته است.

در گزارشي كه نشريه المنار اخيرا فاش كرد به صراحت به وحشت آمريكا ازمشاركت درحمله به تاسيسات هسته اي ايران اشاره شده است زيرا واشنگتن درباتلاق عراق چنان گرفتار شده كه فرصت فكركردن براي حمله به مناطق ديگررا ندارد و واشنگتن از اين هراس دارد در صورت مشاركت در حمله به ايران، پيامدهاي منفي خطرناكي بر تحولات عراق داشته باشد كه دود آن پيش از آنكه به دود ديگران برود به چشمان آمريكايي ها خواهد رفت .

لذا با توجه به ترس آمريكا از پيامدهاي منفي شركت در حمله به ايران، رژيم صهيونيستي براي انجام اين حمله تحريك شده است تا مهمترين نتيجه ممكن يعني افزايش محبوبيت بوش تحقق يابد ودر نتيجه شانس وي براي راهيابي مجدد به كاخ سفيد افزايش يابد.

اما قطعا مقامات رژيم صهيونيستي به پيامدها وعواقب خطرناك ماجراجويي هاي خود عليه تهران واقف هستند و به نظر نمي رسد اين ريسك بزرگ و خطرناك يعني حمله به تاسيسات هسته اي ايران را مرتكب شوند زيرا خوب مي دانند توان بازدارندگي و قدرت پاسخگويي ايران به حدي است كه تل آويو را در تيررس موشك هاي پيشرفته ودوربرد شهاب 3 قرار خواهد داد و آنگاه سران صهيونيست كه به اندازه كافي انتفاضه ومقاومت جوانان فلسطيني خواب و آرامشان را بر هم زده است و براي درامان ماندن از عمليات شهادت طلبانه آنها ديواري مرتفع با وسائل كشنده احداث كرده اند، مزه اين كار احمقانه خود را بدجوري خواهند چشيد.

با اين حال به نظر مي رسد هدف رژيم صهيونيستي از تهديد جمهوري اسلامي ايران به بمباران تاسيسات هسته اي اين كشور سرپوش گذاشتن بر زرادخانه مخوف هسته اي خود و نيز منحرف كردن افكار عمومي جهان ومنطقه ازخطرات بي شمار فعاليت هاي هسته اي نظامي اين رژيم بر منطقه وجهان و زمينه سازي براي متقاعد كردن افكارعمومي جهان به اينكه ايران خطر عمده عليه امنيت منطقه و جهان است تا در لواي اين تبليغات فرصت هاي پيروزي بوش در انتخابات را نيز افزايش دهد.



چندي پيش نيز 21 شخصيت به رياست برژيسنكي مشاورارشد جيمي كارتر رئيس جمهور اسبق آمريكا به دولت بوش هشدار دادند: هرگونه اقدام خصمانه عليه ايران پيامدهاي خطرناكي براي آمريكا دارد وبرخلاف پيش بيني نومحافظه كاران، نظام ايران پايدار است

در گزارش مهر برژينسكي و 21 شخصيت برجسته سياسي آمريكا به بوش هشدارداده شده است از هرگونه اقدام خصمانه و نظامي عليه جمهوري اسلامي ايران و فعاليتهاي خرابكارانه در ايران برحذر باشد .

