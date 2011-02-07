کاهش 10 درصدی نیروهای وزارت جهادکشاورزی تا پایان سال

به گزارش خبرنگار مهر، صادق خلیلیان امروز دوشنبه در نشستی خبری به مناسبت دهه فجر در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در خصوص انتقاد رئیس جمهور از تعداد زیاد کارمندان وزارت جهادکشاورزی گفت: در مجموع وزارت جهاد کشاورزی حدود 93 هزار نفر نیرو در سراسر کشور دارد که در گذشته 98 هزار نفر بودند و تا پایان سال به 90 هزار نفر کاهش می یابد.

وی با بیان اینکه این کاهش تعداد نیروی انسانی برای اصلاح ساختارهای وزارتخانه اجرا می شود، گفت: حدود 10 درصد کاهش نیروها را تا پایان سال داریم که به این منظور از سیاستهای تشویقی برای انتقال نیروها به شهرستانها استفاده می کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: این برنامه ها در چارچوب طرح انتقال کارکنان دولت انجام شده است که افزایش حقوق، افزایش یک پایه تشویقی و تامین مسکن در شهرستان مورد انتقال از برنامه های این طرح است.

خلیلیان ادامه داد: در ستاد مرکزی وزارتخانه با سازمانهای تابعه در تهران حدود 11 هزار نفر نیرو مشغول به فعالیت هستند که تا دو سال آینده 7 هزار نفر از این تعداد بازنشسته و بازخرید می شوند و بقیه نیروها هم با مکانیزم تشویقی به شهرستانها و مراکز خدماتی منتقل خواهند شد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به دورکاری در این وزارتخانه گفت: یکی از اقدامات دیگر طرح دورکاری است تا در بخش هایی از وزارتخانه که کار آنها اجازه دورکاری را می دهد، اجرا شود تا شاهد تحولات اساسی در بخش کشاورزی باشیم.

خلیلیان تصریح کرد: از کل نیروهای ستاد مرکزی این وزارتخانه در تهران 60 درصد نیروهای غیر متخصص و اداری هستند که برای ما از نظر فنی و تخصصی، انتقال آنها تاثیری ندارد.

وی اظهار داشت: از 4500 کارشناس تخصصی در وزارت جهادکشاورزی، بخشی در تهران نیاز است و مابقی آنها با انگیزه‌های تشویقی به استانهای دیگر منتقل می شوند.

سهم 50 درصدی سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشاورزی

وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر پیرامون سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشاورزی گفت: از 5 درصد سرمایه گذاری کلان بخش کشاورزی در کشور حدود 50 درصد به بخش دولتی و 50 درصد به بخش خصوصی تعلق دارد.

صادرات 4.2 میلیون دلاری محصولات کشاورزی

خلیلیان با بیان اینکه بیش از 90 درصد از نیاز غذایی کشور از داخل تهیه می شود، گفت: روند رو به توسعه بخش کشاورزی در آمار تولید و در آمار صادرات قابل مشاهده است به طوری که اوایل پیروزی انقلاب حداکثر صادرات ما از 400 میلیون دلار تجاوز نمی کرد اما در سال گذشته بیش از 4.2 میلیارد دلار انواع محصولات فرآوری شده و فرآوری نشده صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه تراز بخش کشاورزی 2 میلیارد دلار بهبود یافته است، افزود: آمار صادرات کشاورزی از نظر ارزشی در 9 ماهه ابتدای امسال بیش از 2.7 میلیارد دلار بوده که 42 درصد بیش از مدت مشابه سال قبل است.

کاهش 20 درصدی واردات

وزیر جهاد کشاورزی در خصوص واردات هم اظهار داشت: در طی همین مدت میزان واردات از نظر وزنی 37 درصد کاهش یافته و نسبت به مدت مشابه سال قبل 20 درصد کاهش ارزشی را هم نشان می دهد.

بهره برداری از 11 پروژه عمرانی در سال جاری

خلیلیان با اشاره به اجرای پروژه های عمرانی در سال جاری گفت: در مجموع بیش از 11 هزار پروژه در سال جاری به بهره برداری رسید که بیش از 130 هزار فرصت شغلی ایجاد کرد. اعتبار این پروژه ها نزدیک به 1700 میلیارد تومان است.

وی در خصوص پروژه های زیربنایی افزود: وزارت جهاد کشاورزی توجه ویژه ای را به پروژه های زیربنایی داشته است و در زمینه آب و خاک اقدامات خوبی انجام گرفت.

160 هزار هکتار آبیاری تحت فشار

خلیلیان در خصوص آبیاری تحت فشار اظهار داشت: در 16 ماه گذشته نزدیک به 160 هزار هکتار توسعه سامانه های نوین آبیاری تحت فشار انجام گرفته است که نسبت به مدت مشابه صد در صد افزایش داشته است.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: اهمیت این رقم در این است که در برنامه سوم توسعه مجموع آبیاری تحت فشار 216 هزار هکتار بود که در طول این 16 ماه شاهد جهش زیادی در این خصوص بوده ایم.

وی میزان اجرای آبیاری تحت فشار تاکنون را 950 هزار هکتار عنوان کرد و گفت: نزدیک به نیمی از این میزان در 5 ساله اخیر انجام شده است که نشانگر دیدگاه وزارت جهاد کشاورزی نسبت به این موضوع است.

خلیلیان با اشاره به شبکه های آبیاری زهکشی افزود: در طول 16 ماه گذشته بیش از 80 هزار هکتار اراضی مجهز به شبکه های آبیاری و زهکشی شده اند که نسبت به مدت مشابه بیش از 200 درصد رشد پیدا کرده است.

افزایش 100 درصدی تجهیز و نوسازی اراضی

وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تجهیز و نوسازی اراضی اظهار داشت: در 16 ماه گذشته 100 هزار هکتار نوسازی اراضی اعم از شالیزارها و اراضی سنتی، تعاونی های کشاورزی و روستایی انجام شده است. بنابراین توجه ما به افزایش تولید، افزایش عملکرد در واحد سطح و توسعه زیرساختها وافزایش بهره وری در بخش است.

وی با اشاره به توسعه بیمه کشاورزی گفت: اعتبارات بیمه کشاورزی از 570 میلیاردتومان در سال گذشته به 670 میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته است.

افزایش 20 درصدی درآمد کشاورزان

خلیلیان با اشاره به وضعیت درآمدی کشاورزان اظهار داشت: به منظور افزایش بهره وری و عرضه مستقیم کالا در تهران و در چند شهرستان دیگر نزدیک به 169 مرکز عرضه مستقیم کالا ایجاد شده است که به اقتصاد تولیدکنندگان کمک می کند.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: این وزارتخانه با مدیریت واردات توانست اقدامات خوبی را به نفع تولید کننده انجام دهد که با توسعه صادرات و کنترل واردات درآمد کشاورزان به طور متوسط 20 درصد افزایش پیدا کرده است.

وی همچنین بهره وری در بخش کشاورزی را به طور متوسط حداقل 10 درصد اعلام کرد و گفت: توسعه زیرساخت ها و انجام آبیاریهای تحت فشار باعث افزایش بهره وری در این بخش شده است.

افزایش نرخ رشد بخش کشاورزی به 7 درصد

خلیلیان در خصوص برنامه پنجم توسعه اظهار داشت: بر اساس این برنامه مقرر شده است که در سطح حدود 8 میلیون هکتار اراضی کشاورزی عملیات مرتبط با توسعه سامانه های نوین آبیاری و توسعه مکانیزاسیون و عملیات زیربنایی آب و خاک انجام شود که برای توسعه سامانه های نوین آبیاری هدف گذاری تا 3 میلیون هکتار است.

وی افزود: در زمینه آبخیزداری هم توسعه عملیات تا 8 میلیون هکتار از اراضی مد نظر قرار گرفته است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به نرخ رشد بخش کشاورزی در برنامه پنجم گفت: بر این اساس باید نرخ رشد بخش کشاورزی از 5 درصد به 7 درصد افزایش یابد که مقرر شده است تصمیم گیرندگان سهم بخش کشاورزی را از مجموع سرمایه گذاری از 5 درصد به 10 درصد برسانند.

تصمیمات وزارتخانه های نیرو و جهادکشاورزی

خلیلیان با اشاره به هماهنگی با وزارت نیرو برای تامین آب کشاورزان اعلام داشت: در چارچوب شورای عالی آب تصمیماتی گرفته شد که وزارت نیرو موظف شده است که آب سدها را تا پای مزرعه رسانده و در اختیار کشاورز قرار دهد که این کار از بودجه وزارت نیرو انجام می شود.

وی افزود: تا پایان سال 90 برای تامین آب کشاورزان انتقال آب به یک میلیون و 400 هزار هکتار از اراضی پایاب سدها هدف گذاری شده است.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه 5 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی اختصاص می یابد، افزود: این مقدار در جهت سرعت بیشتر به طرح های کشاورزی انجام می گیرد.

حل مشکل وثیقه بانکی کشاورزان

خلیلیان یکی از مشکلات کشاورزان را تامین وثیقه بانکی اعلام کرد و گفت: برای حل این مشکل با مسئولین بانکی به توافق رسیده ایم که قراردادهای واگذاری اراضی که در اختیار تولیدکنندگان است و نسق های زراعی مشاع به عنوان وثیقه از سوی بانک پذیرفته شود.

وی افزود: برای تامین نیاز بخش های تولید کشاورزی و گردشگری نزدیک به 50 هزار هکتار اراضی ملی و دولتی در اختیار سرمایه گذاران قرار گرفت.

واگذاری 2 شرکت کشت و صنعت به بخش خصوصی

وزیر جهاد کشاورزی در خصوص اجرای سیاستهای اصل 44 گفت: دو شرکت کشت و صنعت شهید رجایی در خوزستان و کشت و صنعت جیرفت در استان کرمان به تشکل ها و تولید کنندگان بخش کشاورزی واگذار شد که این افراد مرتبط با بخش کشاورزی هستند.

تسهیلات قرض الحسنه 100 میلیون تومانی به کشاورزان

خلیلیان در خصوص بسته های حمایتی در طرح هدفمند سازی یارانه ها اظهار داشت: برای تامین نقدینگی سوخت 5 میلیون تومان وام به واحدهای تولیدی از 10 روز پیش پرداخت شده است که وثیقه خاصی هم نیاز ندارد.

وی با بیان اینکه تولید کنندگان بدهکار به سیستم بانکی هم می توانند از این تسهیلات بهره مند شوند، گفت: برای اصلاح ساختارهای بهبود انرژی و فناوری تولید تا 100 میلیون تومان وام قرض الحسنه با بازپرداخت 10 ساله به کشاورزان اختصاص می یابد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در آبیاری تحت فشار 50 درصد از هزینه اجرای طرح به صورت بلاعوض پرداخت می شود، افزود: 50 درصد دیگر از طریق معرفی کشاورز به بانک تامین می شود.

خلیلیان در پاسخ به پرسش خبرنگاری در خصوص راهکارهای مبارزه با خشکسالی اظهار داشت: برای انتقال آب در طول سه سال گذشته بیش از 15 هزار کیلومتر لوله گذاری انجام شده است و لایروبی انهار، احداث آب، مرمت قنوات و چشمه ها از دیگر اقداماتی است که آثار خشکسالی را کمتر می کند.

وی در خصوص افزایش قیمت برق از 2 تومان به 12 تومان گفت: تا قبل از اجرای هدفمندی یارانه ها برخی از واحدهای تولیدی بخش کشاورزی از قیمت برق کشاورزی استفاده نمی کردند که با اجرای این قانون آنها هم می توانند از برق 12 تومانی استفاده کنند بنابراین در نهایت به نفع بخش کشاورزی است ضمن آنکه هدف از اجرای این قانون کاهش مصرف انرژی و اصلاح قیمت حاملهای انرژی است.

وزیر جهادکشاورزی در پاسخ به پرسشی در خصوص طرح استیضاح وی در مجلس، اظهار داشت: روابط مجلس با دولت نسبت به این رابطه در دولتهای پیشین کمی متفاوت است که من نمی خواهم وارد بحثهای سیاسی شوم و دوستان هم توقع این مباحث را از من ندارند.

افزایش 32 درصدی بودجه بخش کشاورزی در سال 90

خلیلیان با اشاره به بودجه 90 اظهار داشت: بودجه 90 نسبت به سال 89 با 32 درصد رشد همراه خواهد بود ضمن آنکه سهم بخش کشاورزی از منابع هدفمندی یارانه ها هم تاثیر زیادی در توسعه بخش کشاورزی دارد.

وی به تعویض تراکتور و کمباین های فرسوده اشاره کرد و گفت: 150 هزار دستگاه تراکتور و کمباین تعویض می شوند ضمن آنکه کشاورزی حفاظتی هم از سال آینده به طور رسمی آغاز خواهد شد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه 20 درصد از صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی اختصاص یافته است، گفت: در طول برنامه پنجم شاهد تحول بزرگی در بخش کشاورزی خواهیم بود.

خلیلیان افزود: برای تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در مناطق محروم سهم آورده آنها 10 درصد کاهش می یابد.

وی با بیان اینکه 2 هزار میلیارد تومان به بخش کشاورزی اختصاص می یابد، گفت: طرح هدفمند سازی یارانه ها از اول دی ماه اجرا شده است و هنوز منابعی از این محل به دست نیامده که به بخش کشاورزی اختصاص یابد اما بسته های زیادی برای کشاورزان در نظر گرفته شده است.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه وام میگوکاران از محل بنگاههای زودبازده تامین می شود، افزود: وزارت کار و امور اجتماعی قول داده که در سال 90 در قالب بودجه سالیانه این منابع را تامین کند.

مخالفت با ادغام سازمان جنگلها با محیط زیست

خلیلیان در پاسخ به پرسش خبرنگاری در خصوص ادغام محیط زیست و سازمان جنگلها اعلام کرد: شاید منظورشان این است که می خواهند محیط زیست را به سازمان جنگل ها ملحق کنند زیرا ما مخالف اقدام سازمان جنگل ها با محیط زیست هستیم.