کانون شکوفایی خلاقیت در پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص راه اندازی این کانون گفت: با ایجاد این کانون، دراین پارک فضایی ایجاد شده که از ایده های مختلف افراد در همه رده های سنی حمایت می شود.

دکتر سیف الله سعدالدین با اشاره به زنجیره حمایتی این پارک از افراد خلاق و صاحبان ایده های نو، گفت: افتتاح کانون شکوفایی خلاقیت را گامی دیگر در جهت جذب جوانان خلاق و نخبگان استان است.

وی با بیان اینکه این کانون با هدف حمایت از نوآوران و ایده های آنان تاسیس شده است، ادامه داد: در این کانون، افراد دارای ایده های نو که هنوز نیاز به تحقیقات بیشتر برای اجرایی نمودن ایده های خود دارند علاوه بر اینکه مورد حمایت های مالی و مشاوره های تخصصی قرار می گیرند، می توانند از امکانات پارک استفاده کنند.

به گفته وی، مراجعه کنندگان می توانند از فضای کار، تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی و همچنین از منابع اطلاعاتی موجود در پارک و دانشگاه سمنان استفاده نمایند.

وی با بیان اینکه دانش آموزان و دانشجویان را از جمله گروه هایی هستند می توانند از خدمات این کانون استفاده کنند، گفت: حمایت از طرح های اختراعی، حمایت از تیم هایی دانشجویی و دانش آموزی جهت کسب آمادگی برای شرکت در مسابقات علمی و جشنواره های ملی و منطقه ای همچون جشنواره خوارزمی مسابقات رباتیک و ... از خدمات این کانون است.

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: ارائه راهنمایی و مشاور ه های لازم برای ورود طرحهای مستعد به مرکز رشد واحدهای فناور با رویکرد تجاری سازی این طرح ها از دیگر اهداف راه اندازی کانون شکوفایی خلاقیت است.