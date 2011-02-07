  1. استانها
  2. سمنان
۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۳۶

طرح جهاد فجر در چهار روستای استان سمنان اجرا شد

طرح جهاد فجر در چهار روستای استان سمنان اجرا شد

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از اجرای طرح جهاد فجر همزمان با دهه مبارک فجر در روستاهای منتخب استان سمنان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، محمد کاظم امیدیان پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در سمنان گفت: این طرح توسط معاونت جوانان جمعیت استان و در قالب اعزام تیم های مختلف هلال احمر و ارائه خدمات به روستائیان برگزار شده است.

وی با اشاره به اینکه این طرح در این مرحله در چهار روستای استان سمنان برگزار شده است، گفت: طرح جهاد فجر در روستاهای سیدآباد دامغان، اروانه سمنان، گرماب شاهرود و چهل تن مهدیشهر برگزار شد.

وی با بیان اینکه این طرح در آینده در روستاهای دیگر استان سمنان نیز اجرا می شود، اظهار داشت: برگزاری کلاس های آموزشی امداد و کمکهای اولیه ویژه روستائیان، برپایی ایستگاه سلامتی برای تست قند خون و فشار خون و اهدای 150 جلد کتاب به کتابخانه روستا از برنامه های این طرح بود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان اضافه کرد: تهیه و رنگ آمیزی مزار شهدا و وسایل بازی کودکان روستا، برگزاری کلاسهای تقویتی برای کودکان و نوجوانان روستایی از دیگر فعالیت های انجام شده در قالب طرح جهاد فجر در روستاهای استان سمنان بود.

کد مطلب 1247974

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها