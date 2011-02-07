طرح جهاد فجر در چهار روستای استان سمنان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، محمد کاظم امیدیان پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در سمنان گفت: این طرح توسط معاونت جوانان جمعیت استان و در قالب اعزام تیم های مختلف هلال احمر و ارائه خدمات به روستائیان برگزار شده است.

وی با اشاره به اینکه این طرح در این مرحله در چهار روستای استان سمنان برگزار شده است، گفت: طرح جهاد فجر در روستاهای سیدآباد دامغان، اروانه سمنان، گرماب شاهرود و چهل تن مهدیشهر برگزار شد.

وی با بیان اینکه این طرح در آینده در روستاهای دیگر استان سمنان نیز اجرا می شود، اظهار داشت: برگزاری کلاس های آموزشی امداد و کمکهای اولیه ویژه روستائیان، برپایی ایستگاه سلامتی برای تست قند خون و فشار خون و اهدای 150 جلد کتاب به کتابخانه روستا از برنامه های این طرح بود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان اضافه کرد: تهیه و رنگ آمیزی مزار شهدا و وسایل بازی کودکان روستا، برگزاری کلاسهای تقویتی برای کودکان و نوجوانان روستایی از دیگر فعالیت های انجام شده در قالب طرح جهاد فجر در روستاهای استان سمنان بود.