وزیر ارشاد به سومین جشنواره هنرهای تجسمی فجر پیام داد

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن این پیام آمده است: چشمه علم و هنر، سرمنشاء آب حیات نام عالم گیرد این مانائی از عالم زکات/ سستی دنیا برای مردمان عامی است هست بنیاد جهان را بر هنرمندان ثبات/ هیچ ذاتی نیست جاویدان مگر آن ذوالجلال جاودان گردد هنرمند از اثرها و زصفات/ دولت دنیا به قدر عمر یک کابینه است ای هنرمندان نمی‌خشکد شما را این قنات/ از تخیل تا تجسم مایه ! خلاقیت است هست پاداش هنرمندی تو چشمان مات.

در ادامه پیام آمده است: عالم همه جلوه آن یگانه هنرمند است آن یگانه هنرمند ! که ! در ازل پرتو جنبش ز تجلی دم زد ! پس جلوه‌گری صفت الهی است و سهم بندگان ظرفیت روح الهی! جلوه‌ای کرد رخش دید ملک عشق نداشت و آنچه در ضمیر آدمی با "نفحت فیه من روحی" کاشت جوهر از همان صفت داشت!

در بخش دیگری از این پیام عنوان شده است: انصاف را که هنرمند تجسمی، مسیح خصلت است اگر ریشه در اصالت داشته باشد؛ چرا که او نیز مرده زنده می کند به ماده بیجان روح می‌دهد. طیف بی مهرگان تجسمی را بنگرید! گاه بی‌هیچ ابزاری، نرم تنانه به تنیدن عشق و دمیدن روح، از گل، موجودی حاصل می‌آید که در مرتبه آدمی و بندگی حق دارد به "فتبارک الله احسن الخالقین" تشبث جوید و به خود تبارک الله گوید. گاه به قلم و مرکب یابه قلم و رنگی بسنده می‌کند اگر صفحه‌ای به او بدهی، پس او را با فکر خویش تنها بنهی! و آه من العشق و حالاته.

در پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده: هنرهای سنتی تجسمی، الحق، هنرهائی کم هزینه، پرتأثیر، خلل ناپذیر و محاکات مسیر، بوده و هستند و به خلاف بسیاری از هنر صنعت‌ها که بسیار پُر هزینه و زمان پذیر و مصرفی هستند و بسیار هم مورد توجه ! تجسمیان به دلیل قدمت و کرامت و اصالتشان، گوئی بی نیاز از حمایتند!

حسینی در ادامه پیام آورده است: صد ملک دل به نیم نظر می‌توان خرید خوبان درین معامله تقصیر می‌کنند و شاید هم قصور! معاونت امور هنری به این بخش اهتمام بیشتری بورزد. شاید به توجه مسئولین نیاز نداشته باشند که بی‌اغراق توجه مسئولین به این هنر بیشتر نیاز دارد. اشاره‌ای می‌رود، تعمیمش دهید: تجسمیان ذات هنرشان بیشتر، از جنس تفکر است که در این وادی به کس نیازشان نیست بل نیاز دیگران است به ایشان!

در این پیام آمده است: نگارگر با آن ابزار اندک و آن محصول شگرف، خوشنویس با آن بضاعت مزجات در ابزار و آلات و آن نوشته‌ها و نگاشته‌های بی بدیل و اصیل، کجا نیازمند مساعدت مسئولین است، دگر هنر جایگاه خود را در جامعه بیابد. به تاج هدهدم از ره مبر که باز سفید چو باشه در پی هر صید مختصر نرود/ حدیث مدعیان و خیال همکاران همان حکایت زرد و وبوریاباف است. تازه اگر مکتبی حافظ گونه داشته باشند که غالبا" اینگونه اند به این حدّشان نیز اعتنائی نیست که: ببُر ز خلق و چو عنقا قیاس کار بگیر که صیت گوشه نشینان ز قاف تا قاف است. بگذاریم و بگذریم.

حسینی عنوان کرده است: حضور 6 هزار هنرمند با 22 هزار اثر، خبر از بزرگی این هنر می‌دهد. گرچه کثرت و کمیّت، تضمین قوت و کیفیت نیست لیکن بیهوده سخن بدین درازی نبود. البته مرکز هنرهای تجسمی شایسته است بیش از پیش نقش استادان را در ارتقاء کیفیت کارها به منصه اعتلا بنشاند. پیران این عرصه، فوت کوزه‌گری را اگر مکتوم دارند نزول این سطوح محتوم است. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد سالامی ابراز کرده است: صدالبته این مرکز نیز حدود و حقوق را کماهوحقه در کنار عزت و اعتبار می‌بایست تقدیم ساحت پُرحرمت این عزیزان نماید که نموده‌اند و البته بیش از آن را انتظار دارم.

در این پیام آمده است: شاخه‌های نقاشی، گرافیک، کاریکاتور و عکس و حتی هنر جدید، آنچنان عنایت آفتاب اندیشه ایرانی را مایه تغذیه ریشه و ساقۀ علم و هنر نموده است که تناوری این درخت به سایه گستری در حوزه دین باوری و انسان پروری چونان همیشه مساعدت می‌رساند. از آن روی ایجاد مأموریتی خاص برای عرضه بین‌المللی آثار فاخر از اموری است که اهتمام بدان، کرشمه‌ای است با دو کار! دنیا تشنۀ هنر اصیل ایرانی است، اگر باور داشته باشیم که هنر نزد ایرانیان است و بس!

این جشنوار اگرچه سومین است لیکن خوشبختانه بی‌وقفه سالانه شاهد اجرای آن بوده‌ایم و امیدواریم بی‌سکته، با کمال سلامت عمری پربار بیابد.

در انتهای پیام عنوان شده است: برای دست اندرکاران این پدیده ارزشمند خصوصا متولیان و متصدیان امور هنری و هنرهای تجسمی و شرکت کنندگان و منتخبین و ممتحنین آن، ارزیابان و داوران گرامی، در این بهار شمس و قمر، ربیع و ولادت پیامبر (ص) و ربیع دل‌های آزاده و بهار آزادی، ضمن تبریک، آرزوی موفقیت روزافزون و سعادت و سلامت دارم و امیدوارم شاهد فرداهای روشن تر این هنر باشیم. قطعا هنر این مردم بیش از همه انقلابی است که شراره آن 32 سال است هیمه دل‌های خداجوی را مشتعل نموده و اگر در زیر خاکستر بوده است اینک در جهان اسلام رخ گشوده است. توفیق، رفیق طریق عزت و اعتبار تمامی مسلمانان به خصوص شما عزیزان باد.