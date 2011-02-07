پروژه روشنایی معابر شهرک صنعتی جمشید آباد ساری افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دارابی معاون اجرایی شهرکهای صنعتی مازندران، از بهره برداری پروژه شبکه روشنـایی معابر شهرک صنعتی جمشید آباد، خبر داد.

وی خاطر نشان کرد: برای اجرای این طرح، بیش از 800 میلیون ریال از محل اعتبارات جاری شرکت هزینه شده است.

وی اظهار داشت: این طرح با همآهنگی و نظارت امور توزیع برق شهرستان آمل اجرا شد و با بهره برداری از این طرح مشکل روشنایی بلوار و معابر شهرک صنعتی جمشید آباد آمل برطرف و بستر مناسبی برای استقرار واحدهای صنعتی در این شهرک بوجود خواهد آمد.

دارابی افزود: شهرک صنعتی جمشیدآباد آمل، با وسعت 26 هکتار و حجم سرمایه گذاری بالغ بر 379 میلیارد ریال،دارای 19 واحد بهره بردار و ظرفیت اشتغال 830 نفر است.