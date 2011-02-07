جشنواره فیلم فجر از 20 بهمن در شیراز آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، منصور طبیعی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: تاکنون قرارداد 20 فیلم بخش مسابقه جشنواره بسته شده که این فیلم ها در سه سینمای شیراز در سه سانس اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه جشنواره دهم با دوره های قبل تفاوتهای فراوان دارد، تصریح کرد: در این جشنواره یکی از سانسهای سینما شیراز به پخش فیلم کوتاه اختصاص یافته که با توجه بوجود علاقه مندان زیاد در این عرصه و وجود دو انجمن رسمی فعال به طور یقین با استقبال علاقه مندان مواجه خواهد شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با اشاره به پخش همزمان فیلمهای خارجی جشنواره در شیراز افزود: مانند سالهای گذشته حدود شش تا 10 فیلم خارجی در دهمین جشنواره نیز به نمایش در می آید ولی نکته بسیار مهم این است که بر خلاف جشنواره های گذشته در تلاشیم پخش فیلمهای خارجی را همزمان با تهران در شیراز نیز انجام دهیم.

طبیعی تصریح کرد: برگزاری نشستهای تخصصی با حضور عوامل فیلم و همچنین داوری جشنواره توسط مردم و منتقدین نیز از دیگر برنامه های این جشنواره بحساب می آید .

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در خصوص نرخ بلیط های دهمین جشنواره فیلم فجر در شیراز گفت: قیمت بلیط جشنواره مانند سال قبل یک هزار تومان مشخص شده که این نرخ کمترین نرخ بلیط جشنواره در کشور است.

وی با بیان اینکه جشنواره فیلم فجر در شیراز به مطالبه عمومی تبدیل شده، یادآور شد: تاکنون هیچ یک از استانهای کشور به اندازه شیراز جشنواره فیلم فجر را بگزار نکرده اند و باید گفت برگزاری جشنواره فیلم فجر شیراز با عنوان مطالبه عمومی مردم تبدیل شده است.

طبیعی برگزاری این جشنواره را بهانه ای برای جدی تر شدن هنر سینما در میان مردم شیراز عنوان کرد و گفت: برخلاف سالهای گذشته بخش فیلم در تالار حافظ یرگزار نمی شود چراکه معتقدیم فعالیتهای مربوط به سینما باید در داخل سینما انجام شود و به طور یقین حضور مردم در سینما باعث احیا مجدد سینماها خواهد شد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مینی بر چگونگی انتخاب و در خواست فیلم در جشنواره شیراز گفت: به طور کلی 32 فیلم در بخش مسابقه جشنواره به نمایش در می آید که از این تعداد اجازه استفاده از 20 فیلم بخش مسابقه به ما داده شده که از جانب ما نام کارگردان، داستان فیلم، بازیگران و سابقه به عنوان چند اولویت برای انتخاب مورد نظر قرار گرفته است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس تاکید کرد: جشنواره فیلم فجر برای توسعه فرهنگ استفاده از سینما برای مردم بسیار با اهمیت است در غیر ای نصورت تنها پخش فیلم قابل قبول نیست و تا به امروز نیز جشنواره فیلم شیراز تبدیل به محلی تنها برای نمایش فیلم نشده است.

طبیعی تصریح کرد: برای اولین بار سایت جشنواره فیلم فجر در شیراز راه اندازی شده که علاقه مندان می توانند آخرین اخبار را در این پایگاه اطلاع رسانی مشاهده کنند.