مخابرات ایران در منطقه خاورمیانه در رتبه اول قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، صابر فیضی ظهر دوشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت مخابرات استان سمنان گفت: شرکت مخابرات ایران به دنبال مطرح شدن به عنوان یکی از شرکتهای بزرگ مخابرات در جهان است.

وی با اشاره به اینکه مخابرات برای رسیدن به اهداف تعیین شده ارتقای ارائه خدمات و کیفیت فعالیتها را در برنامه کاری خود دارد، گفت: سیاست این شرکت کاملا منطبق بر سیاستهای نظام و دولت جمهوری اسلامی است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به اینکه شرکت مخابرات ایران در حال حاضر 25 میلیون مشترک تلفن ثابت دارد، گفت: 35 میلیون مشترک تلفن همراه نیز تحت پوشش و خدمات رسانی این شرکت است.

فیضی با اشاره به تغییر سیاستهای مخابرات ایران بعداز ورود به بخش خصوصی گفت: باید تمامی حرکتها در جهت اهداف نظام و دولت باشد و سیاست شرکت کاملا منطبق بر سیاستهای نظام بوده و در این راستا مشتری مداری از اهداف این شرکت است.

وی با تاکید بر اینکه مهمترین اصل راضی نگهداشتن مشتریان است و افزود: با جلب رضایت مشتری به کلیه اهداف از پیش تعیین شده خواهیم رسید .

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران منابع انسانی را سرمایه این شرکت عنوان کرد و اظهار داشت: حمایت و حفاظت و تثبیت شرایط برای منابع انسانی از برنامه های این شرکت است.

در این آیین با تقدیر از تلاشهای "نیکنام جدیدی" مدیرعامل سابق شرکت مخابرات استان سمنان، "سید غلامرضا عرب هاشمی" به عنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات استان سمنان معرفی و از تلاشهای "شهاب لطفعلی" سرپرست و عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات استان سمنان تقدیر شد.

نیکنام جدیدی مدیرعامل سابق شرکت مخابرات استان سمنان در ماه های گذشته به عنوان مدیرعامل شرکت مخابرات استان زنجان منصوب شده بود که شرکت مخابرات استان سمنان تاکنون با سرپرستی شهاب لطفعلی اداره شده است.