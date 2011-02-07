هزار و 700 پروژه صنعتی در قم در حال احداث است

مجید آوری فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به رشد صنعت استان و افزایش حجم سرمایه گذاریها در این بخش گفت: خوشبختانه طی یکی دو سال گذشته حجم سرمایه گذاریها در بخش صنعت استان رشد چشمگیری داشته است و در حال حاضر هزار و 700 طرح در حال احداث میباشد.
وی در ادامه به میزان پیشرفت فیزیکی این پروژهها اشاره کرد و بیان داشت: از مجموع هزار و 700 پروژه در حال اجرا در بخش صنعت، 354 طرح بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
آوری فرد خاطرنشان کرد: در صورت محقق شدن این پروژهها، پیش بینی سرمایه گذاری 6 هزار و 800 میلیارد ریالی برای آنها میشود و این طرحها زمینه اشتغال مستقیم 9 هزار و 400 نفر را فراهم خواهند کرد.
وی به برخی از پروژههای صنعتی در دست احداث استان اشاره کرد و اظهار داشت: واحد صنعتی فولاد غرب آسیا یکی از بزرگترین پروژههای صنعتی استان میباشد با اعتباری بالغ بر 230 میلیارد تومان، اشتغال زایی 500 نفر و با ظرفیت تولید 550 هزار تن در حال بهره برداری آزمایشی است که در آینده به صورت رسمی افتتاح خواهد شد.
رئیس سازمان صنایع و معادن استان قم با تأکید بر این که این پروژه به اهتمام سرمایه گذاری بخش خصوصی و با تکیه بر تجربه مدیران ارشد فولاد مبارکه راه اندازی شده است گفت: محصولات این واحد صنعتی در زمینههای مختلف صنایع خودروسازی، لوازم خانگی، پوششهای ساختمان، ورقهای گالوانیزه و ... مورد استفاده قرار میگیرند.
وی کارخانه تولید سیمان با پیشرفت فیزیکی 93 درصدی را از دیگر پروژههای صنعتی استان نام برد و افزود: این واحد صنعتی تا آخر امسال و یا نهایتا فروردین ماه سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
آوری فرد در ادامه با بیان این که پروژههای در دست ساخت استان در شهرک های صنعتی شکوهیه، سلفچگان، محمودآباد و منطقه صنعتی نیزار راه اندازی خواهند شد، اظهار داشت: هزار و 700 پروژه صنعتی در حال ساخت استان در زمینههای مختلف از جمله صنایع باطری سازی، پانل، کابلهای آلومینویوم، صنایع شیمیایی، فلزی و ... میباشند.
صدور 134 پروانه صنعتی از اول امسال در قم
وی همچنین به صدور 134 پروانه صنعتی طی سال جاری در استان اشاره کرد و گفت: حجم سرمایه گذاری در این واحدهای صنعتی 980 میلیارد ریال میباشد که با راه اندازی آنها زمینه اشتغال هزار و 450 نفر فراهم خواهد شد.
رئیس سازمان صنایع و معادن استان قم در ادامه از آماده بهره برداری شدن 13 طرح بزرگ صنعتی استان در دهه فجر امسال خبر داد و افزود: این پروژههای صنعتی با حجم سرمایه گذاری 400 میلیارد ریال در شهرک صنعتی شکوهیه، سلفچگان و ناحیه صنعتی امید با اشتغال زایی مستقیم 400 نفر به بهره برداری خواهند رسید.
وی همچنین به زمینه فعالیت این واحد های صنعتی اشاره کرد و اظهار داشت: این واحدها عمدتاً در زمینه تولید محصولات غذایی، صنایع فلزی، کانی غیرفلزی و محصولات شیمیایی فعال میباشند.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنایع و معادن استان قم با اشاره به رشد بخش صنعت استان گفت: در حال حاضر هزار و 700 پروژه صنعتی در استان قم در حال احداث می باشد.
مجید آوری فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به رشد صنعت استان و افزایش حجم سرمایه گذاریها در این بخش گفت: خوشبختانه طی یکی دو سال گذشته حجم سرمایه گذاریها در بخش صنعت استان رشد چشمگیری داشته است و در حال حاضر هزار و 700 طرح در حال احداث میباشد.
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