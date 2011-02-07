استان سمنان نخستین استان الکترونیک کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، علیرضا خلخالی ظهر دوشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت مخابرات استان سمنان در سالن اجتماعات این شرکت در سمنان گفت: افتتاح شهرهای الکترونیک استان سمنان به عنوان اولین استان در کشور در هفدهم ربیع الاول سالروز ولادت حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) برنامه ریزی شده است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری سمنان پایین آمدن هزینه ها، اشتغالزایی را از مزایای ایجاد شهر الکترونیک در استان سمنان عنوان کرد.

به گفته وی، سمنان با وجود سطح بالای میزان تحصیلات شهروندان، جمعیت کم و دیگر موقعیت های مناسب بهترین شرایط را برای نمونه بودن در کشور در زمینه شهرهای الکترونیک دارد.

رئیس شورای اطلاع رسانی استان سمنان با بیان اینکه برای استفاده مطلوب از خدمات شهرهای الکترونیک زیرساختهای لازم باید ایجاد شود، گفت:استان سمنان از نظر وجود زیر ساخت های مناسب در این زمینه از شرایط مناسبی برخوردار است.

وی خواستار ارائه خدمات در دورترین نقاط استان شد و گفت: خدمات رسانی مخابراتی به نقاط دور افتاده این استان ضرورت دارد و باید دفاتر آی سی تی در روستاها توسعه بیشتری یابد.