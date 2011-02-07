پیش نویس نقشه جامع علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران تهیه شد

دکتر محمد آزاد بخت در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به چشم انداز علمی و فناوری سلامت نقشه جامع علمی کشور گفت: کسب جایگاه اول سلامت آحاد مردم در منطقه تا سال 1404 از طریق بهره برداری دانش موجود و تولید علم و فناوری از چشم انداز نقشه جامع علمی کشور است.

وی خاطر نشان کرد: پیش نویس مذکور در محورهای مقدمه و چشم انداز، راهبردها، اقدامات، الزامات، پایش و ارزیابی، شاخص ها تنظیم شده است.

آزادبخت افزود: این نقشه تاکنون با تشکیل جلسات با روسا، معاونان آموزشی دانشکده ها و مدیران گروههای آموزشی دانشگاه تنظیم و اصلاح شده است.

آزادبخت با اشاره به اینکه این پیش نویس نیازمند نظرات اعضای هیئت علمی دانشگاه است افزود: پیش نویس نقشه فوق برای تمام اعضای هیئت علمی دانشگاه ارسال و نظرات آنها اخذ می شود.