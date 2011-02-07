به گزارش خبرنگار مهر، طرح آزماشی "طرح جامع تعدیل و تلطیف کردن فضاهای بیمارستانی" به عنوان اولین بخش از این پروژه مشترک میان وزارت بهداشت و حوزه هنری صبح امروز، 18 بهمن با حضور محمدرضا رزاقی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران و مرتضی گودرزی دیباج، مدیر امور هنرهای تجسمی حوزه هنری در بیمارستان مهدیه رونمایی شد.

در این طرح که در بخش زایمان بیمارستان مهدیه مورد آزمایش قرار گرفته است، سقف‌ها و دیوارها با سرامیک‌های رنگی و تابلوهای سرامیکی منقش به تصاویر طبیعت تزئین شده تا محیط امنی را برای بیماران بوجود بیاورد.

سقف‌ها به عمد با رنگ آبی آسمانی و ابر پوشیده شده‌اند تا فشار روانی زنان قبل و بعد از زایمان کاهش پیدا کند. همچنین علاوه بر کف‌پوش‌های رنگی تابلوهای سرامیکی روی دیوارها نصب شده است که قابل شستشو و هماهنگ با محیط بیمارستان باشد.

رزاقی در این مراسم در مورد استفاده از آثار هنری در فضاهای بیمارستانی به خبرنگار مهر گفت: یکی از شاخصه‌هایی که در درمان بیماران نقش دارد ایجاد فضایی مناسب و نشاط ‌‌آور است تا نتیجه درمان بهتر شود.

وی افزود: این فضای نشاط آور می‌تواند از طریق فضای سبز و پاکیزگی محیط ایجاد شود اما یکی از عوامل تاثیرگذار دیگر فضای بصری است که در مقابل بیمار قرار دارد. کار مجموعه پزشکی خدمات درمانی است و خلق یک تصویر مناسب و زیبا برای بیماران از فعالیت‌های هنرمندان محسوب می‌شود.

رزاقی عنوان کرد: به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم با همکاری حوزه هنری آثاری روی سرامیک و دیوارها قرار دهیم که علاوه‌بر ماندگاری در تلطیف کردن محیط تاثیرگذار باشد.

قرار است در طی نظرسنجی نطرات بیماران، همراهان آنها و کارکنان بیمارستانی مورد پرسش قرار بگیرد تا در صورت مثبت بودن رای‌ها این طرح در دیگر بیمارستان‌ها نیز اجرا شود.