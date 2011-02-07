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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۵۹

تولید فیلم "سرباز یک خانواده" در ارومیه کلید خورد

تولید فیلم "سرباز یک خانواده" در ارومیه کلید خورد

ارومیه - خبرگزاری مهر: فیلم تلویزیونی" سرباز یک خانواده" به کارگردانی مجید مظفری در مرکز صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی کلید خورد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، فیلم تلویزیونی" سرباز یک خانواده" با گارگردانی و بازیگری مجید مظفری،داستان پدری را نقل می کند که چشم انتظار بازگشت پسرش از اسارت است در حالی که فرزندش شهید شده و به جای او همسنگرش که پدرش را در دوران جنگ از دست داده، باز کشته و به مرور رابطه عاطفی این دو نفر باعث پر شدن خلا و جای خالی عزیزانشان می‌شود.

به گفته مجید مظفری کارگردان این فیلم تلویزیونی با توجه به روایت داستان، "سرباز یک خانواده" در دو فصل زمستان و تابستان، تصویربردای این کار تابستان سال آینده به پایان خواهد رسید.

 

　

کد مطلب 1247987

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