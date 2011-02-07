به گزارش خبرنگار مهر ، نشست نقد و بررسی تله فیلم "قصه داود و قمری" با حضور آیدا پناهنده کارگردان، مهری عطایی طراح صحنه، هومن سیدی و حدیث میرامینی بازیگران و طهماسب صلح جو مدیر نشست امروز دوشنبه 18 بهمن‌ماه در سالن سعدی برج میلاد برگزار شد.

در ابتدای این نشست صلح‌جو با اشاره به حضور آیدا پناهنده در سینمای کوتاه گفت: به نظرم فیلمسازی که از سینمای کوتاه وارد فیلمسازی بلند می‌شود ارزشمند است چرا که تجربه‌هایی که در سینمای حرفه‌ای کمتر به آن توجه می‌کنند در سینمای کوتاه قابل لمس است.

در ادامه پناهنده درباره ساختار این فیلم توضیح داد: تجربه‌گرایی و ساختار "قصه داود و قمری" از فیلم کوتاه می‌آید البته ما در این فیلم بلند از سینمای کوتاه فاصله گرفتیم و به سمت رئالیسم و واقع‌گرایی پیش رفتیم. مخاطب زمانی که فیلم واقع‌گرایی می‌بیند برایش باورپذیرتر است و متاسفانه توجه به واقع‌گرایی در تلویزیون کمتر دیده شده است.

وی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر این که فیلم ریتم کندی دارد گفت: ریتم فیلم خیلی کند نیست، البته ما در فیلمنامه لحاظ کرده بودیم که فیلم در یک جاهایی کند باشد و در بعضی صحنه‌ها سرعت بگیرد. لختی و کندی حاکم بر فیلم به عمد است به خاطر اینکه زندگی داود ریتم کندی داشت و قرار شد این کندی به روایت و قصه ما کمک کند.

پناهنده با اشاره به داستان این فیلم که الهام گرفته از زندگی او و همسرش است، عنوان کرد: این قصه از زندگی من و همسرم می‌آید ما باید برای ساخت فیلمی صدای قمری یا یاکریم را ضبط می‌کردیم. به خاطر اینکه صدابردار مشغول کار دیگری بود این وظیفه را به ما محول کرد و در وهله اول تفاوت میان قمری و یاکریم برای خودمان سئوال شد. چیزی حدود یک هفته از زندگی‌مان را تعطیل کردیم تا بتوانیم این صدا را ضبط کنیم اما متاسفانه نتوانستیم تفاوت این دو را پیدا کنیم.

وی ادامه داد: من از کیانوش عیاری که به فیلمنامه ما اعتماد کرد و بدون هیچ مشکلی تهیه‌کنندگی آن را پذیرفت بسیار سپاسگزارم. جوانانی که سینما را برای اولین بار امتحان می‌کنند با مشکلات متعددی مواجهند. یکی از این مشکلات مسایل مالی است و به خاطر این مسئله مجبورند تن به ساخت فیلم‌هایی بدهند که مطابق میلشان نیست.

پناهنده در پاسخ به این سئوال که آیا در این فیلم نگاهی به "بی پولی" ساخته حمید نعمت‌الله داشته‌اید، گفت: من نگاه و سلیقه آقای نعمت‌الله را خیلی دوست دارم و از دیدن فیلم "بوتیک" اولین ساخته این کارگردان بسیار لذت بردم. مهری عطایی طراح صحنه این فیلم را هم از "بوتیک" آقای نعمت الله انتخاب کردیم اما اگر واقعیت را بخواهید "بی‌پولی" را دوست نداشتم.

هومن سیدی بازیگر این تله فیلم با اشاره به مشکل اساسی موجود در سینمای بلند یادآور شد: مشکل فیلم‌های سینمایی بلند زیاده‌گویی و پرداختن به حواشی است اما در فیلم کوتاه همه عوامل مجبورند یاد بگیرند موجز گویی کنند. شوک وارد کردن به مخاطب یکی از کارهای اساسی فیلم کوتاه است. همه این ویژگی‌ها سبب می‌شود آنهایی که از سینمای کوتاه وارد سینمای بلند می‌شوند اصولی‌تر فیلم بسازند. سینمای بلند و کوتاه دو دنیای متفاوت و عجیب و غریبند اما به نوعی با هم در ارتباط هستند.

مهری عطایی طراح صحنه در مورد همکاری با آیدا پناهنده گفت: "قصه داود و قمری" برخاسته از زندگی طبیعی آدم‌هاست و قرار است در این فیلم مخاطب چیزی را ببیند که در زندگی‌اش وجود دارد. ما در این فیلم لباس‌های عجیب و غریب و وسایل ویژه‌ای نداریم به هر حال این یک کار گروهی بود به همین خاطر نتیجه خوبی داشت.