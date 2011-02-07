اجرای 22 نقاشی دیواری به مناسبت 22 بهمن در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدجواد شوشتری با بیان اینکه تصویرگری فضای شهر متناسب با آموزه های دینی و انقلابی از جمله مهمترین اهداف ما در حوزه نقاشی دیواری است، گفت: پس از نشست هم اندیشی بین سازمان زیباسازی و بنیاد شهید و امور ایثارگران، مقرر شد تا سازمان زیباسازی 22 نقاشی دیواری مشتمل بر تصاویر شهدای انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس و همچنین مضامین معنوی و روحانی در زمینه پیروزی انقلاب اسلامی را توسط هنر شاخص نقاشی دیواری اجرا کند.

وی با اشاره به برخی تصاویر در طرح نقاشی دیواری مانند طرح قدس و رهبری، شهیدان بهشتی، همت، شیرودی، آوینی، باکری و... گفت: تمامی این نقاشیها با استفاده از تکنیک اکرولیک اجرا می شوند تا آثاری ماندگار و فاخر برای شهر تهران باشند.

شوشتری با بیان اینکه این نقاشیها در ابعاد مختلف بر سطح دیوارهای شهر اجرا می شوند به گونه ای که کمترین سطح آن نزدیک به 85 متر مربع و بیشترین سطح آن بالغ بر 450متر مربع است، گفت: سازمان زیباسازی شهر تهران تلاش می کند تمامی این 22 نقاشی دیواری را تا قبل از پایان سال به اتمام برساند.

وی تاکید کرد: هم اکنون اجرای برخی از این نقاشیها آغاز شده و اجرای باقی آثار نیز در آینده نزدیک شروع خواهد شد.