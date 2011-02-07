بیانیه حزب موتلفه اسلامی به مناسبت یوم الله 22 بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: ‎سی ‌و سومین بهارآزادی در ایران ‏اسلامی در حالی‎ ‎‎شکوفا می‌ گردد، که ندای توحیدی و ضد استکباری ملت غیور کشورمان این بار در برخی ‏از‎ ‎دیگر بلاد اسلامی که ‏سال‌ها تحت استعمار غرب بوده‌اند، طنین‌انداز شده است‏‎.

این طنین برای ملت ایران یادآور آرمان‌هایی است که‏‎ ‎در یوم‌الله 22 بهمن به ثمر نشست و سرانجام دست ‏‏مستکبرینی همچون آمریکا و انگلیس که‏‎ ‎سال‌ها به غارت میهن‌ مان پرداخته بودند از این آب و خاک کوتاه ‏گردید و ‏ملت ایران ‎استقلال حقیقی را به تماشا نشست. استقلالی که بهای آن اگرچه سنگین بود و ‏هزاران‎ ‎شهید از خرداد ‏‏1342 تا دانشمندان هسته‌ ای شهیدمان در راه آن تقدیم گردید، اما عزت و‏‎ ‎عظمتی ‏به ایران داد که در طول 2500 ‏سال حکومت ستمشاهی به آن دست نیافته بود. عزتی‎ ‎که مبتنی بر ‏محبوبیت در قلوب آزادی‌ خواهان حقیقی دنیا ‏است‎.

انقلاب ایران در کنار استقلال، هدایایی همچون‎ ‎آزادی حقیقی و نه آزادی فریبنده‌ غربی، و حکومت مردم ‏بر ‏سرنوشت خویش در چارچوب‏‎ ‎قانون اساسی جمهوری اسلامی که مدلی متفاوت از دیکتاتوری ‏صاحبان رسانه و ‏تبلیغات‎ ‎غربی در لباس دموکراسی و همچنین دیکتاتوری زهد فروشان به نام دین بود. ‏مدلی که در‏‎ ‎آن در چارچوب ‏نقشه راهی که خالق برای مخلوق ترسیم نموده است، سرنوشت مردم با ‏همت‎ ‎آنها رقم می‌خورد و توانست در بیش ‏از سه دهه تحقق آن بیشترین حجم مشارکت مردمی به‏‎ ‎رخ ‏جهانیان بکشاند. هرچند در تمام این سال‌ها صاحبان ‏امپراتوری رسانه‌ ای غرب به‏‎ ‎حمایت از دیکتاتورانی که ‏حتی یک انتخابات برگزار ننمودند، پرداختند و نظام کاملا‏‎ ‎‎مردمی ایران اسلامی را ضددموکراسی نامیدند‎. ‎

‎سی ودو ‎سال پایمردی مردم ایران در صیانت از انقلاب‏‎ ‎خویش، اما توانست بر موج وارونه‌ نمایی رسانه‌های ‏پرهیاهوی ‏غربی فائق آید و ملت‌هایی‎ ‎که این استقلال را گوهر گم شده‌ خویش می‌دانستند و از ستم ‏دیکتاتورهای‎ ‎‎دست‌نشانده‌ غرب به ستوه آمده بودند، یکی پس از دیگری به خروش آیند‎. ‎

این مهم یکی از ثمرات بازگشت گفتمان اصولگرایی و‏‎ ‎دفاع با شهامت از آرمان‌های انقلاب اسلامی است که ‏به ‏کمک دیپلماسی عمومی و پرفروغ‏‎ ‎سال‌های اخیر، ثمرات حقیقی انقلاب اسلامی را به مظلومان جهان ‏بیش از پیش ‏آشکار ساخت‎ ‎و راه توسعه‌ گفتمان مترقی انقلاب اسلامی را به دیگر کشورها باز نمود و ‏این تازه‏‎ ‎از نتایج سحر ‏است‎. ‎

هرچند بی‌ شک مستکبرینی که سال‌ها از دسترنج و‎ ‎منابع طبیعی دیگر کشورها انتفاع برده‌اند، به آسانی از ‏منافع ‏خود چشم نخواهند پوشید‎ ‎و به حیله‌ های گوناگون برای انحراف مطالبات مردم مسلمان منطقه دست ‏خواهند یازید و‏‎ ‎‎تمام توان خود را برای جلوگیری از تکثیر مدل جمهوری اسلامی در منطقه به کار‏‎ ‎خواهند ‏بست، اما بیداری ‏اسلامی رخدادی است که محقق گردیده و این قبیل حرکات ایذایی‎ ‎تنها محتمل است در ‏آتشفانی که زبانه‌های آن ‏آغاز گردیده، اندکی تاخیر ایجاد نماید و‏‎ ‎نخواهد توانست در برابر این بیداری ‏مقاومت نماید که وعده‌ الهی ‏حکومت مستضعفان بر‎ ‎زمین است‏‎. ‎

در این میان اما مسئولیت ملتی که به الگوی منطقه‏‎ ‎تبدیل گردیده است، بیش از پیش خواهد بود. آن‌چه ‏جهان اسلام ‏از ایران توقع دارد‏‎ ‎نمایش بیش از پیش کارآمدی خویش برای دمیدن نور امید در قلوب ‏آزادی‌خواهان منطقه‏‎ ‎است‎. ‎

وحدت ملی در سایه ولایت مطلقه فقیه و همدلی تمام‏‎ ‎کسانی که خود را متعلق به خیمه نظام می‌دانند، ‏از بدیهیات ‏حفظ تلالو دستاوردهای‎ ‎انقلاب اسلامی است. هرگونه مخدوش نمودن جلوه این نماد در برابر ‏کسانی که همت ‏خویش‎ ‎را برای استکبارستیزی به اثبات رسانده‌اند، بی‌شک خیانت به آرمان ‌های خیل ‏عظیم‎ ‎شهیدانی است که به ‏دنبال حاکمیت جهانی اسلام بودند، و چه حقیر است در برابر چنین‎ ‎عظمتی ‏اختلاف سلیقه‌ های اندک و کم‌ مایه‌ ای که ‏دشمن سعی بر بزرگنمایی آنها می‌ نماید‎. ‎در چنین نقطه‌ ‏عطفی از تاریخ، کسانی که ناخواسته و بر اساس منافع ‏اندک خویش، به‏‎ ‎یاری دشمن در تضعیف ‏دستاوردهای انقلاب اسلامی همچون وحدت امت می‌پردازند، مزدوران‏‎ ‎‎بی‌مواجبی هستند که خسر الدنیا و ‏الاخره خواهند شد‎. ‎

امروز حفظ وحدت کلمه ملی یک وظیفه الهی است. ملت‎ ‎بزرگ ایران اسلامی بارها اثبات نموده است در ‏چنین ‏نقاط حساسی با بصیرتی بی‌نظیر‎ ‎وظیفه خود را تشخیص داده و بدان عمل نموده است و بی‌شک ‏‏22 بهمن ‏‏1389 نیز یکی از‏‎ ‎روزهایی خواهد بود که ملت ایران با حضور متحد و فریاد یکصدا برعلیه استکبار و ‏در‎ ‎‎حمایت از برادران ایمانی خویش در کشورهای‎ ‎تحت ستم، نقطه‌ درخشان دیگری بر تارک‏‎ ‎کارنامه خود ‏‏خواهند نشاند؛ اما انتظار آن است که نخبگانی که در طول فتنه 88 و‏‎ ‎پس از آن با افراط و تفریط قدم از ‏مسیر ‏ولایت بیرون گذارده‌ اند نیز در این مقطع‏‎ ‎حساس به وظیفه‌ تاریخی خویش جامه‌ عمل پوشانند و با ‏پرهیز از ‏لجاجت‌های رسانه‌ ای‎ ‎و علنی نمودن اختلافات، راه را بر بهانه‌جویی‌های بوق‌ های رسانه‌ای غرب ‏مسدود‎ ‎سازند‎. ‎

حزب موتلفه‌ اسلامی نیز در همراهی با مردم شریف‎ ‎ایران در صفوف به هم پیوسته و متحدانه این ‏راهپیمایی ‏بزرگ شرکت خواهد نمود و از‎ ‎تمامی کسانی که از روی غفلت و جهل از صف مردم فاصله ‏گرفته ‌اند، دعوت ‏می‌نماید با‏‎ ‎پیوستن به صفوف ملت، بر برگزاری هرچه باشکوه‌ تر این همایش ملی همت ‏نمایند‎. ‎