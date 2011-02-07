بیانیه حزب موتلفه اسلامی به مناسبت یوم الله 22 بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: سی و سومین بهارآزادی در ایران اسلامی در حالی شکوفا می گردد، که ندای توحیدی و ضد استکباری ملت غیور کشورمان این بار در برخی از دیگر بلاد اسلامی که سالها تحت استعمار غرب بودهاند، طنینانداز شده است.
این طنین برای ملت ایران یادآور آرمانهایی است که در یومالله 22 بهمن به ثمر نشست و سرانجام دست مستکبرینی همچون آمریکا و انگلیس که سالها به غارت میهن مان پرداخته بودند از این آب و خاک کوتاه گردید و ملت ایران استقلال حقیقی را به تماشا نشست. استقلالی که بهای آن اگرچه سنگین بود و هزاران شهید از خرداد 1342 تا دانشمندان هسته ای شهیدمان در راه آن تقدیم گردید، اما عزت و عظمتی به ایران داد که در طول 2500 سال حکومت ستمشاهی به آن دست نیافته بود. عزتی که مبتنی بر محبوبیت در قلوب آزادی خواهان حقیقی دنیا است.
انقلاب ایران در کنار استقلال، هدایایی همچون آزادی حقیقی و نه آزادی فریبنده غربی، و حکومت مردم بر سرنوشت خویش در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی که مدلی متفاوت از دیکتاتوری صاحبان رسانه و تبلیغات غربی در لباس دموکراسی و همچنین دیکتاتوری زهد فروشان به نام دین بود. مدلی که در آن در چارچوب نقشه راهی که خالق برای مخلوق ترسیم نموده است، سرنوشت مردم با همت آنها رقم میخورد و توانست در بیش از سه دهه تحقق آن بیشترین حجم مشارکت مردمی به رخ جهانیان بکشاند. هرچند در تمام این سالها صاحبان امپراتوری رسانه ای غرب به حمایت از دیکتاتورانی که حتی یک انتخابات برگزار ننمودند، پرداختند و نظام کاملا مردمی ایران اسلامی را ضددموکراسی نامیدند.
سی ودو سال پایمردی مردم ایران در صیانت از انقلاب خویش، اما توانست بر موج وارونه نمایی رسانههای پرهیاهوی غربی فائق آید و ملتهایی که این استقلال را گوهر گم شده خویش میدانستند و از ستم دیکتاتورهای دستنشانده غرب به ستوه آمده بودند، یکی پس از دیگری به خروش آیند.
این مهم یکی از ثمرات بازگشت گفتمان اصولگرایی و دفاع با شهامت از آرمانهای انقلاب اسلامی است که به کمک دیپلماسی عمومی و پرفروغ سالهای اخیر، ثمرات حقیقی انقلاب اسلامی را به مظلومان جهان بیش از پیش آشکار ساخت و راه توسعه گفتمان مترقی انقلاب اسلامی را به دیگر کشورها باز نمود و این تازه از نتایج سحر است.
هرچند بی شک مستکبرینی که سالها از دسترنج و منابع طبیعی دیگر کشورها انتفاع بردهاند، به آسانی از منافع خود چشم نخواهند پوشید و به حیله های گوناگون برای انحراف مطالبات مردم مسلمان منطقه دست خواهند یازید و تمام توان خود را برای جلوگیری از تکثیر مدل جمهوری اسلامی در منطقه به کار خواهند بست، اما بیداری اسلامی رخدادی است که محقق گردیده و این قبیل حرکات ایذایی تنها محتمل است در آتشفانی که زبانههای آن آغاز گردیده، اندکی تاخیر ایجاد نماید و نخواهد توانست در برابر این بیداری مقاومت نماید که وعده الهی حکومت مستضعفان بر زمین است.
در این میان اما مسئولیت ملتی که به الگوی منطقه تبدیل گردیده است، بیش از پیش خواهد بود. آنچه جهان اسلام از ایران توقع دارد نمایش بیش از پیش کارآمدی خویش برای دمیدن نور امید در قلوب آزادیخواهان منطقه است.
وحدت ملی در سایه ولایت مطلقه فقیه و همدلی تمام کسانی که خود را متعلق به خیمه نظام میدانند، از بدیهیات حفظ تلالو دستاوردهای انقلاب اسلامی است. هرگونه مخدوش نمودن جلوه این نماد در برابر کسانی که همت خویش را برای استکبارستیزی به اثبات رساندهاند، بیشک خیانت به آرمان های خیل عظیم شهیدانی است که به دنبال حاکمیت جهانی اسلام بودند، و چه حقیر است در برابر چنین عظمتی اختلاف سلیقه های اندک و کم مایه ای که دشمن سعی بر بزرگنمایی آنها می نماید. در چنین نقطه عطفی از تاریخ، کسانی که ناخواسته و بر اساس منافع اندک خویش، به یاری دشمن در تضعیف دستاوردهای انقلاب اسلامی همچون وحدت امت میپردازند، مزدوران بیمواجبی هستند که خسر الدنیا و الاخره خواهند شد.
امروز حفظ وحدت کلمه ملی یک وظیفه الهی است. ملت بزرگ ایران اسلامی بارها اثبات نموده است در چنین نقاط حساسی با بصیرتی بینظیر وظیفه خود را تشخیص داده و بدان عمل نموده است و بیشک 22 بهمن 1389 نیز یکی از روزهایی خواهد بود که ملت ایران با حضور متحد و فریاد یکصدا برعلیه استکبار و در حمایت از برادران ایمانی خویش در کشورهای تحت ستم، نقطه درخشان دیگری بر تارک کارنامه خود خواهند نشاند؛ اما انتظار آن است که نخبگانی که در طول فتنه 88 و پس از آن با افراط و تفریط قدم از مسیر ولایت بیرون گذارده اند نیز در این مقطع حساس به وظیفه تاریخی خویش جامه عمل پوشانند و با پرهیز از لجاجتهای رسانه ای و علنی نمودن اختلافات، راه را بر بهانهجوییهای بوق های رسانهای غرب مسدود سازند.
حزب موتلفه اسلامی نیز در همراهی با مردم شریف ایران در صفوف به هم پیوسته و متحدانه این راهپیمایی بزرگ شرکت خواهد نمود و از تمامی کسانی که از روی غفلت و جهل از صف مردم فاصله گرفته اند، دعوت مینماید با پیوستن به صفوف ملت، بر برگزاری هرچه باشکوه تر این همایش ملی همت نمایند.
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