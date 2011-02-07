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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۰۵

32 اثر به جشنواره نمایشنامه خوانی طلوع ارسال شد

32 اثر به جشنواره نمایشنامه خوانی طلوع ارسال شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس حوزه هنری آذربایجان غربی از ارسال 32 اثر به دبیرخانه دومین جشنواره نمایشنامه خوانی طلوع خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، پناه نجف زاده ظهر دوشنبه در آیین افتتاح دومین جشنواره نمایشنامه خوانی طلوع در ارومیه، افزود: در این جشنواره 14 متن نمایشی از بین 32 اثر ارسالی به دبیرخانه جشنواره نمایشنامه طلوع، جواز حضور در مرحله پایانی را کسب کرده اند.

وی ادامه بیان داشت: نمایشنامه‌های تقاطع، سرباز گمشده و فاطمه عنبر، پدرانه، عروسکها، فقط آسمان می‌داند و محبس به ترتیب به کارگردانی مجید پهلوانیان، علی صابر رضائی و لعیا سیدنظری، امیر زینالپور ،حسین شلیله، مهرناز خوش‌نویس و هامون پهلوانیان از ارومیه آثاری هستند که به این مرحله راه‌ یافته‌اند.

رئیس حوزه هنری آذربایجان غربی اظهار داشت: همچنین متن های نمایشی دریا و سارای به کارگردانی شهریار نیریز نقدهی و علی قبچاق از نقده، آشنای غریب، سوگیلی و ریحانه به ترتیب به کارگردانی نادر قیصری، حمید سعادت فر و امیر زینال‌پوراز شهرستانهای سلماس و خوی و نمایشنامه‌های نقشی به رنگ خاک و مسیح می‌گرید به کارگردانی محمد عیوبی و کاوه محمدزاده از شهرهای بازرگان و بوکان آثاری هستند که در مرحله پایانی این دوره از جشنواره پذیرفته‌ شده‌اند.

به گفته ی نجف زاده بر اساس رای هیئت داوران همچنین نمایشنامه‌‌های شازده کوچولو به کارگردانی کریم علیخواه، خدای کفر به کارگردانی رضا نصرتمند، توله سگ و سوفیای من به کارگردانی الهام حیدریان و آیدین خوشبخت با اعمال اصلاحات مشخص شده می‌توانند در بخش مسابقه حضور پیدا کنند.

دومین جشنواره استانی نمایشنامه خوانی طلوع با رویکرد دینی، اجتماعی و طنز نمایشی از امروز به مدت سه روز در سالن آمفی تئاتر صفی الدین اورموی حوزه هنری آذربایجان غربی برگزار می شود.

کد مطلب 1247993

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