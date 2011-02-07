32 اثر به جشنواره نمایشنامه خوانی طلوع ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، پناه نجف زاده ظهر دوشنبه در آیین افتتاح دومین جشنواره نمایشنامه خوانی طلوع در ارومیه، افزود: در این جشنواره 14 متن نمایشی از بین 32 اثر ارسالی به دبیرخانه جشنواره نمایشنامه طلوع، جواز حضور در مرحله پایانی را کسب کرده اند.

وی ادامه بیان داشت: نمایشنامه‌های تقاطع، سرباز گمشده و فاطمه عنبر، پدرانه، عروسکها، فقط آسمان می‌داند و محبس به ترتیب به کارگردانی مجید پهلوانیان، علی صابر رضائی و لعیا سیدنظری، امیر زینالپور ،حسین شلیله، مهرناز خوش‌نویس و هامون پهلوانیان از ارومیه آثاری هستند که به این مرحله راه‌ یافته‌اند.

رئیس حوزه هنری آذربایجان غربی اظهار داشت: همچنین متن های نمایشی دریا و سارای به کارگردانی شهریار نیریز نقدهی و علی قبچاق از نقده، آشنای غریب، سوگیلی و ریحانه به ترتیب به کارگردانی نادر قیصری، حمید سعادت فر و امیر زینال‌پوراز شهرستانهای سلماس و خوی و نمایشنامه‌های نقشی به رنگ خاک و مسیح می‌گرید به کارگردانی محمد عیوبی و کاوه محمدزاده از شهرهای بازرگان و بوکان آثاری هستند که در مرحله پایانی این دوره از جشنواره پذیرفته‌ شده‌اند.

به گفته ی نجف زاده بر اساس رای هیئت داوران همچنین نمایشنامه‌‌های شازده کوچولو به کارگردانی کریم علیخواه، خدای کفر به کارگردانی رضا نصرتمند، توله سگ و سوفیای من به کارگردانی الهام حیدریان و آیدین خوشبخت با اعمال اصلاحات مشخص شده می‌توانند در بخش مسابقه حضور پیدا کنند.

دومین جشنواره استانی نمایشنامه خوانی طلوع با رویکرد دینی، اجتماعی و طنز نمایشی از امروز به مدت سه روز در سالن آمفی تئاتر صفی الدین اورموی حوزه هنری آذربایجان غربی برگزار می شود.