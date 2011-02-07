انستیتو علوم و فناوری زیست محیطی اکو در کرج راه اندازی شد

حسن پسندیده با بیان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، اظهار داشت:‌ هدف از تشکیل این موسسه تولید علم و فن آوری، ظرفیت سازی و تقویت نیروی انسانی، ارتقاء همکاری های علمی و فنی و تبادل تجربیات در زمینه حفاظت از محیط زیست و تقویت همکاری های چند جانبه جهت اختصاص منابع مالی برای حفاظت از محیط زیست در کشورهای عضو اکو می باشد.

وی افزود: پس از ارتقای آموزشکده محیط زیست به دانشگاه محیط زیست پیش نویس استراتژی و برنامه عمل موسسه توسط دانشگاه محیط زیست تهیه و به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه شد.

این مسئول خاطر نشان کرد: با توجه به نقش و اهمیت محیط زیست در شکوفایی، رشد و توسعه کشورها و براساس پشنهاد جمهوری اسلامی ایران در دومین اجلاس وزرای محیط زیست کشورهای اکو در سال 2004 تاسیس انستیتو علوم و فناوری زیست محیطی اکو مورد تایید قرار گرفت.

مدیر کل محیط زیست استان البرز با اشاره به اینکه یکی از ویژگی های اکو رقم بالای جمعیت آن می باشد، یادآور شد: این سازمان یک چهارم جمعیت مسلمان جهان را تشکیل داده و بزرگترین تشکل اقتصادی در دنیای اسلام به شمار می رود.

گفتنی است هم اکنون مراسم افتتاح و راه اندازی موسسه اکو در دانشگاه محیط زیست البرز با حضور محمد زاده، معاون رئیس جمهور و دبیرکل اکو در حال برگزاری است.