به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه تیم ملی فوتبال کشورمان در مرحله یک چهارم نهایی پانزدهمین دوره رقابتهای جام ملت های آسیا برابر کره جنوبی شکست خورد و از دور رقابتها حذف شد، فدراسیون فوتبال برای دیدار تداراتی برابر روسیه هدایت این تیم را به دستیار افشین قطبی سپرد.

علیرضا منصوریان نیز در نخستین اقدام خود 23 بازیکن حاضر در جام ملت های آسیا را برای این دیدار به اردو دعوت کرد که البته جواد نکونام و مسعود شجاعی با وساطت باشگاه اوساسونا از حضور دربازی با روسیه کناره گیری کردند و هادی نوروزی، اسماعیل شریفات و حسین ماهینی از ذوب آهن به اردو دعوت شدند.

بازیکنان تیم ملی ظهر امروز به محل هتل آکادمی فوتبال آمدند و در شرایطی که هنوز ناراحتی ناکامی در جام ملت ها روی چهره بازیکنان دیده می شد خود را برای برگزاری نخستین و البته آخرین تمرین در تهران پیش از سفر به امارات که عصر امروز دوشنبه برگزار می شود، آماده کردند.

تیم ملی فوتبال کشورمان پس از تمرین عصر امروز دوشنبه در کمپ تیم های ملی راهی امارات خواهد شد تا قبل از دیدار با روسیه یک جلسه تمرینی نیز در ابوظبی برگزار کند. دیدار ایران برابر روسیه ساعت 20 روز چهارشنبه در ورزشگاه شیخ زاید شهر ابوظبی برگزار خواهد شد.

فدراسیون فوتبال در تلاش است تا هرچه سریعتر سرمربی جدید تیم ملی را انتخاب و معرفی کند که براساس اعلام مسئولان این فدراسیون توافق مقدماتی با گزینه نهایی صورت گرفته و بزودی قرارداد طرفین به امضا خواهد رسید.