سید مراد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: صد در صد به دستور مسئولان ورزش وزارت نفت در استفاده نکردن از کشتی گیران خارجی اعتراض دارم اما کاری از دستم بر نمی‌آید. ظاهرا می‌خواستند با این دستور حساسیت مسابقه نیمه نهایی مقابل نفت تهران را کمتر کنند. اما در واقع شرایط برابر را برای مسابقه و مبارزه از بین برده‌اند. این تصمیم در آستانه فینال لیگ برتر کشتی به سیاست مسئولان ورزش شرکت نفت برمی‌گردد و در واقع باید از آنها پرسید که چرا این تصمیم را گرفته‌اند.



دارنده مدال برنز المپیک ادامه داد: برای دیدار سه شنبه صد در صد امیدوارم و به کشتی گیرانم ایمان دارم و اگر ایمان نداشتم اینجا کار نمی‌کردم. مطمئن باشید با تمام وجود مقابل نفت قرار می‌گیریم و برنده می‌شویم.



دارنده دومدال برنز جهان در مورد جایگزینهای دو کشتی گیر خارجی اظهار داشت: در وزن 60 کیلوگرم عباس دباغی و کمیل ذبیحی را در اختیار داریم که هر دو آینده‌دار و با انگیزه هستند. در 96 کیلوگرم هم سینا غنی‌زاده به نظر من چیزی از هم وزن‌های خود کم ندارد و همان‌طور که در جام موحد و حبیبی قهرمان شد می‌تواند در لیگ هم بدرخشد.



وی در پایان در مورد اینکه آیا سال آینده نیز با این تصمیمات در لیگ مربیگری می کند خاطرنشان کرد: کارمند شرکت گاز هستم و باید برای آن خدمت کنم. اما متاسفم که در مراحل حساس تصمیمات عجیبی گرفته می‌شود تا تیم شرایط ایده‌آل روحی را از دست بدهد.

در حالی که روز سه شنبه مسابقات مرحله نیمه نهایی و نهایی لیگ برتر کشتی برگزار می‌شود سازمان ورزش شرکت نفت به مسئولان تیم گاز مازندران دستور داده در کشتی مرحله نیمه نهایی مقابل نفت تهران از کشتی گیران خارجی خود استفاده نکنند. این تصمیم در حالی گرفته شد که نفتی ها موفق به جذب کشتی گیر خارجی نشده اند.