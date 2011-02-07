سید مراد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: صد در صد به دستور مسئولان ورزش وزارت نفت در استفاده نکردن از کشتی گیران خارجی اعتراض دارم اما کاری از دستم بر نمیآید. ظاهرا میخواستند با این دستور حساسیت مسابقه نیمه نهایی مقابل نفت تهران را کمتر کنند. اما در واقع شرایط برابر را برای مسابقه و مبارزه از بین بردهاند. این تصمیم در آستانه فینال لیگ برتر کشتی به سیاست مسئولان ورزش شرکت نفت برمیگردد و در واقع باید از آنها پرسید که چرا این تصمیم را گرفتهاند.
دارنده مدال برنز المپیک ادامه داد: برای دیدار سه شنبه صد در صد امیدوارم و به کشتی گیرانم ایمان دارم و اگر ایمان نداشتم اینجا کار نمیکردم. مطمئن باشید با تمام وجود مقابل نفت قرار میگیریم و برنده میشویم.
دارنده دومدال برنز جهان در مورد جایگزینهای دو کشتی گیر خارجی اظهار داشت: در وزن 60 کیلوگرم عباس دباغی و کمیل ذبیحی را در اختیار داریم که هر دو آیندهدار و با انگیزه هستند. در 96 کیلوگرم هم سینا غنیزاده به نظر من چیزی از هم وزنهای خود کم ندارد و همانطور که در جام موحد و حبیبی قهرمان شد میتواند در لیگ هم بدرخشد.
وی در پایان در مورد اینکه آیا سال آینده نیز با این تصمیمات در لیگ مربیگری می کند خاطرنشان کرد: کارمند شرکت گاز هستم و باید برای آن خدمت کنم. اما متاسفم که در مراحل حساس تصمیمات عجیبی گرفته میشود تا تیم شرایط ایدهآل روحی را از دست بدهد.
سرمربی تیم کشتی گاز مازندران گفت: مطمئن باشید علیرغم استفاده نکردن از کشتی گیران خارجی در مرحله نیمه نهایی لیگ با تمام وجود مقابل نفت قرار میگیریم و برنده میشویم.
سید مراد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: صد در صد به دستور مسئولان ورزش وزارت نفت در استفاده نکردن از کشتی گیران خارجی اعتراض دارم اما کاری از دستم بر نمیآید. ظاهرا میخواستند با این دستور حساسیت مسابقه نیمه نهایی مقابل نفت تهران را کمتر کنند. اما در واقع شرایط برابر را برای مسابقه و مبارزه از بین بردهاند. این تصمیم در آستانه فینال لیگ برتر کشتی به سیاست مسئولان ورزش شرکت نفت برمیگردد و در واقع باید از آنها پرسید که چرا این تصمیم را گرفتهاند.
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