رد هرگونه ارتباط در خصوص ریزش پل گرگر از سوی آبفای خوزستان

محسن پویا در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با تاکید بر اینکه قبل از هرگونه حفاری در زیر زمین، باید هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌ های خدمات رسان از جمله آب و فاضلاب، گاز و مخابرات صورت گیرد، اظهار داشت: متاسفانه سازمان میراث فرهنگی بدون هیچگونه هماهنگی اقدام به حفاری چاهک با عمق 12 متر کرده است.

رئیس هیئت مدیره آبفای استان در ادامه افزود: سازمان میراث فرهنگی بدون هیچگونه توجیه فنی و علمی کانال ‌های باستانی را که با هدف دفع آبهای سطحی در زمان بارندگی و به صورت سنتی در زیر زمین در شهرستان شوشتر ایجاد شده‌ اند، مجاری فاضلاب تلقی می ‌کند این در حالیست که این کانال‌ها هیچ ارتباطی با شرکت آب و فاضلاب ندارند و این شرکت فقط مسئولیت شبکه‌ های فاضلابی را برعهده دارد که به ‌صورت مدرن اجرا شده باشند.



پویا تصریح کرد: در ضلع جنوبی پل گرگر تاسیسات فاضلاب وجود ندارد و تاسیسات آب مرتبط به این شرکت نیز از 37 سال پیش دو خط فولادی مجزا به‌ صورت مرئی بر روی خاکریز شمالی و دیگری در ضلع شمالی حد فاصل سواره رو و پیاده رو قرار دارد که به دلیل اهمیت آن در تامین آب شرق شهر شوشتر روزانه توسط اکیپ عملیاتی این شرکت مورد بازرسی قرار می‌گیرد که تا به حال نیز گزارشی مبنی بر نشت آب در این دیواره دریافت نشده است.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان با تاکید دوباره بر ارتباط چاهکهای احداث شده توسط میراث فرهنگی در ریزش پل گرگر، افزود: لازم است سازمان میراث فرهنگی این موضوع را به‌ صورت تخصصی بررسی و علت این موضوع را اعلام کند.