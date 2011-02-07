فرشته سموعی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان پیرامون حواشی ایجاد شده پیرامون باشگاه ذوب‌آهن و دامن زدن برخی رسانه‌ها به این حواشی اظهار داشت: حاشیه‌ها جزیی از ورزش هستند و وجود این حاشیه‌ها در ورزش کشور مسئله‌ای طبیعی است و مهم این است که ما با تدبیر عمل کرده و کار فنی تیمها، مدیریت باشگاه و بازیکنان در صدد دامن نزدن به این حاشیه‌ها باشند.

وی در مورد مشکلات مالی باشگاه ذوب‌آهن تصریح کرد: باید بگویم که باشگاه ذوب‌آهن در حال حاضر با مشکلات مالی مواجه است اما مطمئن هستم که با همدلی مسئولان کارخانه ذوب‌آهن این مشکلات به زودی برطرف می‌شود و باشگاه دیگر از مشکلات مالی رنج نخواهد برد.

قائم مقام باشگاه ذوب‌آهن پیرامون سنگ‌اندازیهای مختلف در مسیر کار این باشگاه بیان داشت: تا زمانی که تیمهای باشگاه با قدرت به کار خود ادامه می‌دهند، سنگ‌اندازیها در مسیر آنها وجود دارد و مهم این است که ما اجازه ندهیم که این سنگها در کار ما خللی ایجاد کند.

وی ادامه داد: اگرچه بسیاری می‌خواهند خود را با حاشیه‌ها مطرح کنند اما ما نمی‌خواهیم به این مسائل دامن بزنیم و با موفقیت خود زمینه مطرح شدن در رسانه‌ها را فراهم می‌کنیم.

سموعی در مورد بازی دو تیم ذوب‌آهن و سپاهان اضافه کرد: سپاهان و ذوب‌آهن هر دو از تیمهای قدرتمند کشور هستند و مطمئن هستیم که در بازی روز یکشنبه عملکرد فوق‌العاده‌ای از خود به نمایش می‌گذارند، هیچ یک از دو تیم به دنبال حاشیه نیستند و مطمئن هستیم روز یکشنبه تنها شاهد بازی جوانمردانه دو تیم خواهیم بود.