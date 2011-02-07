کسب پنج مدال توسط ورزشکارن ایلامی در مسابقات کشور

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مدیر کل تربیت بدنی استان ایلام ظهر دوشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: در مسابقات قهرمانی کشور در رشته کاراته سبک مولبت استایل فوق کامبت که در استان تهران برگزار شد تیم کاراته شهرستان ایلام به عنوان نماینده استان در این مسابقات موفق به کسب دو مدال طلا توسط سعید اسماعیلی در وزن 60 کیلوگرم و بهمن جعفری بابا هادی در وزن 65 کیلوگرم از رده بزرگسالان و سه مدال نقره توسط آقایان مصطفی عزیز زاده در ورزن 90 کیلوگرم ، علی رستمی در وزن 60 کیلوگرم، مولا آزادی در وزن 65 کیلوگرم رده سنی بزرگسالان شد.

فرزاد فتاحی گفت: کاراته از رشته های مورد علاقه و مدال آور استان ایلام است و هم اکنون بیش از پنج هزار نفر در استان ایلام در این رشته فعالیت دارند.

وی یادآورشد: در دهه فجر سه پروژه ورزشی در استان ایلام به بهره برداری می رسد و 14 پروژه کلنگ زنی می شود.