ربط دادن فقدان اثر برگزیده با مسائل مالی توهین به داوران است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری بیست و هشتمین دوره جایزه کتاب سال و هجدهمین دوره جایزه جهانی کتاب سال صبح امروز در حالی برگزار شد که قریب به اتفاق سوالات خبرنگاران درباره دلایل عدم انتخاب آثاری به عنوان برگزیده یا شایسته تقدیر در بخش ادبیات داستانی بود.

حمیدزاده: مبالغی مثل 110 سکه باید کفِ جوایز باشد نه سقف

حمیدزاده دبیر علمی جایزه کتاب سال در این باره گفت: بخش ادبیات داستانی جایزه کتاب سال در جایزه جلال آل‌احمد متمرکز است و با توجه به اینکه آن جایزه اثری برگزیده نداشت، لذا در جایزه کتاب سال هم اثر داستانی برتر ندارد.

وی همچنین تاکید کرد: نفرات برتر بخش‌های ادبی جایزه جلال که مبلغ ریالی جایزه‌شان را آنجا (مراسم اختتامیه جایزه جلال) دریافت کردند، لوح تقدیرشان را در جایزه کتاب سال و از دست رئیس‌جمهور دریافت می‌کنند.

دبیر علمی جایزه کتاب سال توضیح داد: هر بخش شامل 100 امتیاز است و اگر اثری بیشتر از 80 امتیاز را کسب کرد، طبیعتاً اثر برتر هم خواهد داشت حال اگر این امتیاز بیشتر از 90 بود، به عنوان برگزیده معرفی می‌شود. بدیهی است که در بخش ادبیات هیچ اثری به این حد نصاب نرسیده است.

خبرنگاری پرسید "آیا تعیین 110 سکه بهار آزادی برای جایزه جلال آل‌احمد سبب نشده که اثری به عنوان برگزیده معرفی نشود؟" که حمیدزاده در واکنش به این اظهار نظر گفت: من این را اهانت به اعضای داوری جایزه جلال و کتاب سال تلقی می‌کنم. داوران ما به هیچ وجه برای تعدادی سکه ارزش علمی خود را پائین نمی‌آورند.

حمیدزاده ادامه داد: همیشه به دست‌اندرکاران حوزه فرهنگ گفته‌ایم مبالغ کفِ جوایز باید باشد نه سقف.

وصفی: قرارداد سه ماهه یک بازیکن فوتبال از همه جوایز حوزه فرهنگ بیشتر است

محمدرضا وصفی دبیر علمی جایزه جهانی کتاب سال هم با تائید گفته‌های حمیدزاده گفت: در همین کشور خودمان اگر یک بازیکن فوتبال برای سه ماه از یک تیم باشگاهی به تیم دیگر برود، مبلغ این قرارداد بیشتر از مبلغ ریالی کل جوایز حوزه فرهنگ خواهد بود.

وی افزود: مولف یا مترجم یک کتاب سال‌ها زحمت می‌کشد تا آن اثر را تولید کند و بدیهی است که با چنین جوایزی به حق خود نمی‌رسد.

دبیر علمی جایزه جهانی کتاب سال همچنین از خبرنگاران خواست تا "با صدای بلند پائین بودن رقم ریالی اینگونه جوایز" را اعلام کنند.

اعلام اسامی اعضای هیئت علمی جایزه کتاب سال

در موضوعی دیگر مربوط به جایزه کتاب سال، یکی دیگر از خبرنگاران با نقل بخش‌هایی از سخنان اخیر وزیر ارشاد که از تعیین هیئت علمی در این جایزه و برای اولین بار در تاریخ آن سخن گفته بود، پرسید که "آیا معنی سخن وزیر این است که دوره‌های قبلی جایزه کتاب سال دارای اعتبار علمی نبوده است؟" که حمیدزاده در پاسخ گفت: اینطور نیست که داوری‌ها در دوره‌های گذشته بدون ملاک بوده باشد.

وی افزود: داوری‌های کتاب سال در دوره‌های قبل هم توسط اعضای هیئت علمی انجام شده است اما از نظر تشکیلاتی این نخستین بار است که نخبگان علمی رکن سیاستگذار جایزه کتاب سال را تشکیل می‌دهند. در واقع می‌توان گفت قبلاً این هیئت علمی متکی به فردی نوعی مثل بنده بوده اما الان به یک گروه علمی اتکا دارد.

حمیدزاده همچنین اعضای هیئت علمی جایزه کتاب سال را اینگونه برشمرد: منوچهر اکبری، حسین صفاری، صادق آئینه‌وند، مهدی گلشنی، تقی‌خانی، حسن کچوئیان، نصیری، محمود حکیمی، محمدرضا وصفی و محمد اللهیاری فومنی.