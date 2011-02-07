تامین خونهای نادر و تولید محصولات پلاکتی از مهمترین دستاورهای سال 89

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر صدیقه امینی کافی آباد در گزارشی به مناسبت دهه مبارک فجر افزود: پس از خودکفایی کشور در ارسال پلاسما جهت تولید محصولات پلاسمایی و تولید آلبومین و IVIG (ایمنوگلوبولین که سبب افزایش ایمنی بدن می شود) تولید محصولات پلاکتی و تامین خونهای نادر در سراسر کشور از مهمترین دستاوردهای معاونت فنی و کنترل کیفی سازمان انتقال خون ایران است.

وی، راه اندازی پلاسما فرز درمانی با روش اتوماسیون و بهره ‌برداری از سیستمهای اتوماسیون آزمایشگاهی در آزمایشگاههای غربالگری را از دیگر دستاوردهای این معاونت طی سال جاری دانست.

امینی گفت: هم اکنون تولید فرآورده‌ های خونی نیز به سیستمهای اتوماتیک انجام می‌شود که نسبت به وضعیت پیشین مزیت فراوان دارد.

معاون فنی و کنترل کیفی سازمان انتقال خون ایران بهره برداری از کیسه های فیلتردار برای تولید گلبولهای قرمز و پلاکت با کاهش لکوسیت را از دیگر دستاوردهای سازمان طی سال جاری ذکر کرد و افزود: هم اکنون سیستم انجماد خون نیز مجهز به اتوماسیون است و سیستم تضمین کیفیت در تمامی فرآیندها استقرار یافته و سازمان موفق به دریافت گواهی ایزو مدیریت کیفیت شده است.

وی از افتتاح بانک خون بند ناف و سیستم پذیره نویسی سلولهای بنیادی و همچنین بهره ‌برداری از کیسه‌های خون ویژه اطفال به عنوان دیگر دستاوردهای این معاونت در سال جاری یاد کرد و گفت: استقرار و بهره برداری از دستگاه اشعه خون و بازرسی خارجی از تعدادی از پایگاههای جدید انتقال خون جهت اخذ مجوز ارسال پلاسما برای تولید محصولات پلاسمایی از دیگر دستاوردهای این معاونت طی سال 89 بوده است.