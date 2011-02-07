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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۴۸

معاون سازمان انتقال خون:

تامین خونهای نادر و تولید محصولات پلاکتی از مهمترین دستاورهای سال 89

تامین خونهای نادر و تولید محصولات پلاکتی از مهمترین دستاورهای سال 89

معاون فنی و کنترل کیفی سازمان انتقال خون ایران، از تولید محصولات پلاکتی و تامین خونهای نادر در سراسر کشور به عنوان مهمترین دستاوردها این سازمان در سال جاری یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر صدیقه امینی کافی آباد در گزارشی به مناسبت دهه مبارک فجر افزود: پس از خودکفایی کشور در ارسال پلاسما جهت تولید محصولات پلاسمایی و تولید آلبومین و IVIG (ایمنوگلوبولین که سبب افزایش ایمنی بدن می شود) تولید محصولات پلاکتی و تامین خونهای نادر در سراسر کشور از مهمترین دستاوردهای معاونت فنی و کنترل کیفی سازمان انتقال خون ایران است. 

وی، راه اندازی پلاسما فرز درمانی با روش اتوماسیون و بهره ‌برداری از سیستمهای اتوماسیون آزمایشگاهی در آزمایشگاههای غربالگری را از دیگر دستاوردهای این معاونت طی سال جاری دانست.

امینی گفت: هم اکنون تولید فرآورده‌ های خونی نیز به سیستمهای اتوماتیک انجام می‌شود که نسبت به وضعیت پیشین مزیت فراوان دارد.

معاون فنی و کنترل کیفی سازمان انتقال خون ایران بهره برداری از کیسه های فیلتردار برای تولید گلبولهای قرمز و پلاکت با کاهش لکوسیت را از دیگر دستاوردهای سازمان طی سال جاری ذکر کرد و افزود: هم اکنون سیستم انجماد خون نیز مجهز به اتوماسیون است و سیستم تضمین کیفیت در تمامی فرآیندها استقرار یافته و سازمان موفق به دریافت گواهی ایزو مدیریت کیفیت شده است.
 
وی از افتتاح بانک خون بند ناف و سیستم پذیره نویسی سلولهای بنیادی و همچنین بهره ‌برداری از کیسه‌های خون ویژه اطفال به عنوان دیگر دستاوردهای این معاونت در سال جاری یاد کرد و گفت: استقرار و بهره برداری از دستگاه اشعه خون و بازرسی خارجی از تعدادی از پایگاههای جدید انتقال خون جهت اخذ مجوز ارسال پلاسما برای تولید محصولات پلاسمایی از دیگر دستاوردهای این معاونت طی سال 89 بوده است.
کد مطلب 1248007

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